HIT SNIMAK SA MAJKOM! Nataša Bekvalac raznežila pratioce, a onda ih nasmejala URNEBESNIM PRIZNANJEM: Kad je nisam slušala, sj**ala sam se! (VIDEO)

Na njen humor smo navikli!

Pevačica Nataša Bekvalac objavila je kratak video sa svojom majkom i raznežila sve na Instagramu.

Nataša je priznala koliko je zahvalna majci Miri, pa joj poslala emotivnu poruku na društvenim mrežama.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Moja mama! Sve što je dobro u meni od nje mi je došlo, sve što je nisam slušala s*ebala sam se - napisala je Bekvalčeva u opisu snimka na Instagramu.

Inače, pevačica je otkrila kakva je to osoba koju trenutno traži u ljubavi i koja bi joj prijala.

- Nijedna mi do sada ljubav nije bila najveća, ali sve su bile drugačije. U jednoj me je vodila strast, a u drugom momentu sam želela nekog normalnog i običnog. Danas bih volela da što manje pričam sa nekim, a to bi značilo da što manje moraš da objašnjavaš, kao sa najboljim prijateljima da ne pričamo nešto preterano, nego da se osećamo. Za to je potrebno vreme, a kad vremena nemaš ili kada si ovakav tip kao ja onda mora da se desi to podudaranje - rekla je Nataša.

Autor: M.M.