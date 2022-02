TEŠKO DA ĆE BITI ZVEZDA! Keba bez dlake na jeziku potkačio mlađe kolege!

Kada je on počinjao da peva bilo je svega tri televizije.

Folker Dragan Kojić Keba je dugi niz godina je prisutan na našoj estradi, a svojom karijerom bi mogao biti uzor mlađim kolegama.

Kako je sam istako, vreme kada je on počinjao i ovo danas mnogo se razlikuju.

- Tad je bila veća bara, a manje krokodila, a sad ima mnogo krokodila, a kao mala je bara... Estradno nebo je veliko, ako tvoja zvezda postoji niko je uzeti neće, ona je samo tvoja - tvrdi pevač.

Ipak, to što postoji veliki broj medija i mogućnosti da do publike brzo stigne svaka nova pesma i da pevači postanu poznati preko noći, to može biti kratkog daha, smatra Kojić.

- U to vreme kada sam ja bio na početku, bilo je tri programa, tri televizije, a evo sad deset kamera, mi čekamo da damo intervju... E to je dobar znak, ali i opasnost... To je savet mlađim kolegama, da na osnovu jedne pesme i jednog intervjua za pedeset televizija da je zvezda taj teško da će biti zvezda - rekao je Keba u jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs