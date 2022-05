'ON UNOSI NERED, VOLI IZLASKE, JA SAM ČUVAR OGNJIŠTA' Nikolina Pišek je ovako živela sa Vidojem pre nego što ih njegova SMRT razdvojila!

U poslednje vreme je često pričala o njihovom odnosu.

Sprski istoričar umetnosti Vidoje Ristović umro je u 44. godini. Suprug voditeljke Nikoline Pišek se u trenutku smrti nalazio u salonu za masažu, dok je ona prethodnih godina često pričala o njemu i njihovom odnosu, te o porodičnom domu.

- Vidoje ima poverenja u mene i što se tiče uređenja može mi davati predloge, ali nema pravo uticati na situacije. Ja sam vrlo praktična i prostor mora biti funkcionalan, a onda estetika prolazi iz funkcije što je njemu potpuno strano. Ja sam čuvar ognjišta, kućni, domaćinski tip, a on je taj koji voli unositi nered u to, što je nekad dobra dinamika. Vidoje više voli izlaske i razbarušene situacije, koje ja moram kontrolisati da ne nastane potpuna anarhija - kazala je Nikolina Pišek za hrvatsku "Gloriju", dok je o venčanju pričala na zanimljiv način.

- Nisam nikad poput većine devojaka ili žena maštala zamišljajući svoje venčanje. Iskreno, brak mi nikad nije bio na pameti. Nisam bila opterećena njime, postigla sam sve što sam želela, pa sam se tako ostvarila i u majčinstvu. Pomalo sam se čak osećala krivom što nikad nisam zamišljala svoje venčanje. Znala sam samo to da nikad ne bih mogla ući u brak s muškarcem od kojeg sam dominantnija. Tako o braku nisam ni razmišljala, sve do trenutka dok nisam upoznala Vidoja. Jer ovo što imam sa njim emotivnije je i jače od bilo čega pre. Tek sad mogu reći da proživljavam ljubav u punom smislu te reči. Šta kod njega najviše cenim? To što je pravi, autentični muškarac, vrsta za koju sam mislila da uistinu više ne postoji - ispričala je Nikolina 2013. za "Jutarnji list".

