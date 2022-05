Pevačica progovorila o novom albumu, odnosu sa kolegama, kokoškama koje je počela da čuva na svom imanju u Staroj Pazovi, svojim sinovima, kao i o proširenju porodice.

Muzička zvezda Svetlana Seka Aleksić večeras je promovisala novi album pod nazivom ''Bioskop'', i to simbolično u jednom prestoničkom bioskopu. Pevačica je tim povodom u velikom intervjuu za naš portal govorila o tome kako je naterala supruga Veljka da se pojavi u njenom spotu.

- Ja sam odradila što je do mene. Veljko ne voli eksponiranje, kamere... Nama je bio potreban čovek kao što je on, ja sam znala da samo sa njim mogu da snimam te slobodnije scene. Ja sam ga lepo zamolila i on je posle pet minuta pristao. Nije se mnogo premišljao. Mnogo je bitno da imate osobu koja vas podržava. Kad radite sami , to nije to, mnogo je bitno da vam neko daje vetar u leđa - rekla je Seka i dodala:

- Veljko i ja imamo neograničeno poverenje jedno u drugo. Mi smo pokazali da smo skladni, to je sve Bog namestio. Ako čovek nije tolerantan, ništa se tu ne može napraviti - poručila je pevačica i otkrila kako njeni sinovi reaguju na njen novi album.

- Jovan je odmah zapamtio pesmu ''Rana'', melodija ulazi u uvo. Tako da znaju i oni nove pesme. Nisu videli još tatu u novom spotu. Možda se pojavimo svo četvoro u spotu, ako scenario bude takav. Oni nisu gledali spot sa tatom, ali su bili na snimanju spota, trčkarali su po salašu. Oni su deca, čudno im je što mama snima spot - rekla je Seka i progovorila o svojim kokoškama:

- U kokošinjcu se snalazim kao svaka kokoška. Ne pevam kokoškama, ali im dajem imena. Nikad srećnija nisam bila... Moja deca isto vole životinje, a ja sam odavno želela da imamo životinje. Polako, doći će i patke i ćurke i guske... Jedna kokoška se zove Cveta. Ostala imena ne mogu da otkrijem. Sama čistim, uđem i lopatam - kaže pevačica i otkriva da li bi mogla da živi na selu:

- Meni je Pazova kao selo, ja tako živim. Ako mislite baš na selo, mogla bih i to. Meni je želja da živim negde zavučena, u nekom brdu. Ja se nadam da ću sebi jednog dana to moći i da priuštim. Možda i pre penzije odem na selo - rekla je Aleksićeva i progovorila o odnosu sa kolegama sa estrade:

- Ja svoje koleginice volim, ne bih to nikad radila, iako je to smešno i zanimljivo. Moje koke će imati specijalna imena. Moja dva najveća prijatelja na estradi su Slađa i Adil. Sa njima kuvam, jedemo zajedno, obilazimo se... Ja podržavam i volim svoje kolege, ali sa njima se izuzetno blisko družim - otkriva pevačica i priznaje kad je poslednji put zaplakala:

- Ja volim svoj posao i samo ponekad mi treba odmor. Nisam neko ko se umorio od posla, iako je to stvar duha. Ne sećam se kad sam poslednji put zaplakala, moje suze su više radosnice. Slađa i ja se nekad prvo isplačemo preko telefona, pa onda tek porazgovaramo - kaže Seka, a onda je progovorila o ponovnoj vantelesnoj oplodnji i borbi za potomstvo:

- Naravno da bih volela da imam i ćerku. Od septembra bih volela da opet krenem u proces vantelesne oplodnje, ne razmiljam o polu deteta. Moje drugarice mi kažu da treba da rodim ćerku, tate vole ćerke, ja mislim da je to individualna stvar i treba deci pružiti lepo detinjstvo.

Autor: M.K. ; P. R.