BIO JE HEROINSKI ZAVISNIK! Velika ispovest Osmana Karića o desetogodišnjem PAKLU SA DROGOM: Stefan zbog mene ima DOŽIVOTNU TRAUMU!

Ovo je njegova priča!

Učesnik "Zadruge" Stefan Karić otvorio je dušu Nemanji Vujičić u emisiji "Premijera - Vikend specijal", gde je u suzama pričao o o svom životu, s posebnim osvrtom na detinjstvo i odrastanje. On je priznao da je njegov otac Osman Karić bio heroinski zavisniki i da mu je to obeležilo čitav period detinjstva i odrastanja, što je potvrdio i sam Osman.

- Da, moram priznati da sam bio heroinski zavisnik. Ja to nikada nisam ni krio. To je, naravno, jedan jako ružan i tužan deo mog života, a i života moje porodice - priznao je Osman za Informer, pa otkrio razlog zbog kojeg se odao ovom poroku.

Retko ko zna razlog mog početka pakla i sam kraj tog puta koji sam prolazio i izašao iz njega. U oba slučaja, razlog je moja prva supruga, to jest Stefanova majka - započeo je Karić, pa nastavio:

- U to vreme bio sam momak na glasu, hrabar, pravičan, nisam prezao ni od koga i ni od čega. Ljudi iz tog vremena i te kako su me voleli i cenili. Svako od nas ima živote uspone i padove, moj pad se desio tog dana kada sam se posvadjao sa Lidijom, svojom ženom. Bio sam nervozan i vidno neraspoložen, bio sa drugova od kojih je jedan već bio zavisnik. Nisam hteo da pijem alkohol, jer mi nije prijao, obično sam tada pravio gluposti, bio još više razdražljiv. Pitao sam tog druga: "Hoće li me taj heroin smiriti bar malo i oraspoložiti?" Rekao je da hoće. Pitao me je: "Hoćes da ti izvučem crtu?" Rekao sam "Hoću". Uvio mi je novčanicu da šmrknem. Tog trenutka, iako sam ja mislio da sam svemoćan i da se neću navući, ušao sam u igru sa samim đavolom koju sam igrao punih deset godina, a kako je moja tadašnja žena opet povezana sa tim da se ja skinem sa droge, mozda ću napisati u knjizi koju planiram da pišem. Reći ću vam samo jedno, drogu sam pobedio inatom i prevelikoj ljubavi prema svom sinu - ispričao je Osman.

Na Stefanove reči u "Premijera - Vikend specijalu" niko nije ostao imun, a Osman je priznao kako je njemu bilo dok ga je slušao.

- Stefan je bio mali, ali je mogao da shvati neke stvari. Jednostavno, bili smo oduvek povezani. Nije mi svejedno kad ovo čujem od njega po prvi put. Negde u podsvesti sam znao da on zna i da ga to tišti, ali danas sam čuo po prvi put njegovu, možda zauvek, traumu koju sam mu ja nesvesno izazvao.

On je bez sumnje bio loš primer sinu, ali, kako kaže, nije se bojao da će krenuti stranputicom kao on.

Jedno je sigurno, da je on drogu zamrzeo zbog mene, što je u celoj našoj tadašnjoj nesreći, danas sreća i za mene, a i za njega. Mada je za to on zaslužan, izabrao je pravi put. Poznajem porodice gde se roditelj drogira, a kasnije i dete pođe istim stopama. Naravno da mi nije svejedno zbog Stefana, naravno da me boli njegova bol. Znao sam i osećam i dan danas da se on nikada ne bi latio droge ili bilo kakvih supstanci, siguran sam. Više sam se bojao da ne krene nekim mojim stopama kriminala od pre. Nisam spavao kad izađe pa zanoći, i dan-danas se plašim, čekam do jutra da se vrati, ali mu nikada to nisam pokazao - priznao ne Osman, pa objasnio zašto se oseća spokojno povodom sinovljevog učešća u rijalitiju.

- Moram priznati da volim kada ga vidim u "Zadruzi", znam da je na sigurnom. Moram priznati i da je u "Zadruzi" sazreo, lepo je uticala na njega.

Autor: D.T.