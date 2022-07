SKANDALOZNE SCENE U CRNOJ GORI! Subotićka banula kod Pece, LUPALA mu na vrata i VRIŠTALA, on nije hteo da joj otvori - isplivali ŠOK DETALJI iz Budve!

Drama se nastavlja!

Aleksandra Subotić na sve načine pokušava da se vidi s bivšim nevenčanim suprugom Predragom Pecom Raspopovićem, ali joj to nikako ne polazi za rukom.

Izvori dobro upućeni u ovu ljubavnu sagu kažu da je ona došla ispred zgrade u Budvi u kojoj on ima stan kada njegova nova devojka, a njena bivša bliska prijateljica Maja Marinković nije bila tamo, već u Beogradu, na rođendanu Tijane Ajfon.

- Aleksandra je očajna. Ljuta je, ali bi oprostila Peci. Stalno priča kako je potreban njihovoj porodici. Više je ljuta na Maju. Njih dvoje, otkako se saznalo da je u vezi s njenom drugaricom, nisu su videli. Ona očajnički želi da razgovara s njim. Zato je otišla do zgrade u kojoj on ima stan - kaže naš izvor i nastavlja:

- Tamo je nastao haos. Verovala je da će porazgovarati s Pecom, ali je naišla na blokadu. Zvonila je, lupala na vrata, ali joj on nije otvarao. Ona je bila ubeđena da je tu. Nije odustajala lako. Dugo se nije sklanjala odatle, maltene je kampovala ispred zgrade samo da bi ga ulovila. Nije prestajala da zvoni, da ga doziva, da vrišti, ali svi njeni pokušaji da se sretne oči u oči bili su bezuspešni. Na kraju je shvatila da samo gubi vreme, pa je otišla - završava naš izvor.

On napominje da je Peca odlučio da se s Aleksandrom ne viđa. Ispuniće sve što je rekao, neće je ostaviti na ulici, ali za nju ne želi da čuje. Kaže da on stalno ponavlja kako se nije dogodila preljuba, jer njih dvoje već dugo nisu zajedno. Čak su navodno i živeli na dve adrese, ona u stanu u Novom Sadu, a on u vili u jednom naselju u tom gradu. Posebno je ljut na nju što je u svom lajv uključenju na Instagramu potencirala da joj je rađeno iza leđa, iako, kako i on i Maja tvrde, to nije istina, jer je ta veza odavno okončana.

Peca i Maja već sutra planiraju da napuste Crnu Goru i odu na neku egzotičnu destinaciju, a po povratku s odmora Raspopovića očekuje preseljenje u Beograd. On je rešio da napusti Novi Sad i s Majom započne život u prestonici. Ova informacija je posebno iznervirala Aleksandru, koja je bila ubeđena da će kad-tad uspeti da ga vrati. Očigledno da Raspopović želi da bude što dalje od bivše partnerke.

Želim Aleksandri svu sreću, neka i ona nađe nekog ko će je voleti kao ja Maju i neka nas pusti da uživamo. Nemam kontakt s njom. Mogla je da bude sa mnom u prijateljskim odnosima, ali sama je kriva što ne pričamo - rekao je on za medije.

Aleksandru nismo uspeli da dobijemo, jer ona od početka ovog skandala ne komunicira s novinarima.

Autor: P.R.