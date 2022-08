Početak nove, šeste sezone "Zadruge" zakazan je za 9. septembar u 21h na kanalu ružičaste televizije, a kako je ulazak novih zadrugara u Belu kuću iz dana u dan sve bliži, portal Pink.rs odlučio je da se priseti dobro poznatih lica, koja su svojevremeno osvojila srca publike širom regiona.

Naime, pobednica "Zadruge 2", Luna Đogani, u ekskluzivnom intervjuu za Pink.rs se prisetila svog boravka na najpoznatijem imanju, sumirala utiske svojih učešća i priznala koliko je taj period uticao na njen privatan život.

Prošlo je šest godina od tvog prvog ulaska u “Zadrugu”. Da li si mogla već tada da naslutiš da ćeš biti glavna tema javnosti?

- Ne, nisam očekivala takav boravak zaista. Ušla sam očekivajući da ću unutra biti svega par meseci.

Na samom početku izdvojila si se kao jedan od najpopularnijih učesnika - da li misliš da je to dodatno uticalo da te javnost ocrni?

- Mislim da sam od prvog dana imala veći teret i pik nego ostali učesnici, zbog toga što sam dete javnih ličnosti, i da, smatram da mi se uvek dodavalo puta dva, i da je i dan-danas istina da nije bitno šta neko uradi, nego ko...

Činjenica je da se tvoj život promenio iz korena po izlasku iz “Zadruge 1” i susrela si se sa sajber-nasiljem. Koliko je to uticalo na tebe?

- Tada je sve to dosta uticalo na mene, bila sam jako mlada, nisam bila svesna šta se desilo i koliko je zapravo loše to što se desilo, ali teže mi je palo sve ostalo - porodica, moje emotivno i psihičko stanje, nego sam taj sajber-hejt. Svi imaju hejtere, tačnije svi ljudi koji su zapaženi i on mi sada ne smeta. Ljudi imaju prava da me ne vole i to me ne dotiče.

Ipak, uspela si da pobediš samu sebe i izboriš se sa svim negativnim komentarima, te si u “Zadruzi 2” osvojila prvo mesto. Da li si to očekivala?

- Lagala bih kad bih rekla da nisam očekivala, bila sam drugoplasirana u prvoj sezoni kao najomraženija ličnost u tom trenutku. Očekivala sam. Znala sam koliku podršku imam, ipak i kao takvu omraženu, ljudi su nešto videli u meni i zavoleli...

Sa trenutne tačke gledišta, da li bi nešto promenila u svom učešću ili ti je celokupno iskustvo jedna velika lekcija?

- Sigurno bih promenila, više bih mislila na svoju porodicu, mnogo više. Bila sam jako sebična. "Zadruga" je ogromna životna lekcija za mene, mnogo me je promenila i mnogo sam brže odrasla i sazrela zbog nje. Ima posledica, ali ima i onih dobrih stvari.

Dosta se pričalo i o tvom odnosu sa roditeljima, a gledaoci su imali priliku da vas gledaju u “Zadruzi 3”. Sada ste u dobrim odnosima, ali kako bi prokomentarisala vaš odnos u tom periodu?

- Komentarisala bih - katastrofa. Sramota je što smo došli uopšte u to stanje da nas ljudi gledaju takve, jer sada svi misle da smo mi takvi ceo život. Niko se ne zapita šta je neko morao da preživi da bi došao u takvo psihičko stanje. Ja sam ih uvela od početka u sve to, i zbog mene se sve to tako i izdešavalo. Svaki roditelj će da brani svoje dete - kakvog god ono bilo, i ne može niko ko nije roditelj to da razume. Tačka.

“Zadruga” ti je na na neki način donela i najlepši poklon - ćerkicu Miju. Koliko te je uloga majke promenila?

- Danas kada me pitaju za moje učešće u "Zadruzi", ne spuštam više glavu i ne asocira me to na nešto ružno, već sam to preokrenula na ono što je trebalo da se desi - upoznala sam svog supruga i dobila sam najveću sreću koja može da se ima. Jako me je promenila Mia. Zbog nje sam shvatila šta su vrednosti života, šta je smisao života zapravo, smirila me je, sada sam prava žena, sada sve što radim - radim za nju.

Trenutno su veoma aktuelni porodični rijalitiji, poput “Adaktarovih”. Pričalo se i da Đoganijevi dobijaju svoj - da li bi ponovo pristala da kamera prati tvoj korak 24 časa svakodnevno?

- Ne, nema potrebe. Mislim da smo previše dali mi kao porodica. Naravno, mnogo je lakše kada ti sam određuješ šta će biti prikazano na televiziji i šta ćete da pokažete kao porodica. Što se mene tiče, završili smo sa rijalitijem u svakom smislu.

Autor: Predrag Radosavljević