POTRESNA ISPOVEST SRPSKE PEVAČICE nakon što ju je bivši partner zverski prebio: JOŠ UVEK IMAM UŽASNE BOLOVE!

potresna ispovest srpske pevacica nakon sto ju je bivsi partner zverski prebio

Pevačica Marina Maki Radosavljević pretučena je 4. avgusta na Lovefest-u u Vrnjačkoj Banji gde i živi. Napadač je bio njen bivši partner, kojem se u javnosti znaju samo inicijali, I. T.

Marina je tada zadobila ozbiljne povrede - slomljen joj je prst, imala je posekotine i podlive po licu, potres mozga, a Hitna pomoć ju je sa lica mesta na nosilima unela u kola i odvela u zdravstvenu ustanovu.

Napadač se četiri dana kasnije predao policiji, izrečena mu je zabrana prilaska, međutim, tek ih očekuje suđenje.

Marina se sada oglasila za domaće medije pa otkrila u kakvom je stanju mesec dana posle napada i da li se oporavila od povreda koje je zadobila.

- Još uvek se osećam katastrofalno. Stres me je stigao, nemam apetit... Teško je to podneti, posebno jer ne razumem zašto se sve to desilo - obajšnjava Marina svoje psihičko stanje, a kako se fizički oseća, odgovara:

- Užasne bolove imam i sada. Idem kod lekara, prikupljam potrebnu dokumentaciju za postupak, idem i kod psihologa - priča nam pevačica vidno neraspoložena i utučena, priznajući da se zatvorila u kuću pa dodaje:

Prilično sam se zatvorila, ali moram da prevaziđem to, krenem dalje, da nađem rešenje - šta je najbolje za sve.

Radosavljevićeva govori i da je još uvek uplašena za svoju bezbednost, da živi u strahu i da joj je u prevazilaženju istog velika podrška porodica.

- U strahu sam. Non-stop sam samo u krugu porodice i familije, smanjila sam komuniciranje sa svima. Gledam da što pre ozdravim i izdignem se iz ovoga, da rešim ovaj problem jednom za svagda i vratim se normalnom životu.

Podsetimo, pevačica je ranije do detalja opisala kako je izgledao incident i napad koji je doživela, potpuno neočekivano.

- Drugarica me je nagovorila da dođem, iako mi se, pravo da vam kažem uopšte nije izlazilo. Bile smo u VIP loži kada je, kako su mi rekli, doleteo I. T. i počeo da me pesniči. Oko njega su bili i njegovi prijatelji i niko ništa nije preduzeo povodom toga. Pala sam na pod od prvog udarca, a potom i u nesvest, ali on je nastavio da me udara. Dakle, to su videli njegovi prijatelji, ali verujem da je sve zabeleženo na kamerama. Takođe, dron je obletao sve vreme, pa je verovatno i da je preko njega sve snimljeno.

Inače, pevačica je prošla kroz sličnu agoniju krajem februara ove godine, kada je čaršija pričala da je zbog veze sa oženjenim I. T. prebijanje namestila njegova supruga. Od tada, kako kaže, nije imala nikakav kontakt s njim:

- Otkako se to desilo u februaru, klonila sam ga se i nismo imali nikakav kontakt. Javljali su mi ljudi gde se kreće i izbegavala sam ta mesta, baš zato da mu ne dam povod da ga bilo šta ne iziritira - rekla je Marina tada za medije.



Autor: Pink.rs