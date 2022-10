Evo kako je počela njegova karijera!

Ukoliko ste odrastali tokom devedesetih godina prošlog veka, sigurno vam je i te kako poznato ime Big Laleta i budi asocijaciju na mađioničarske trikove, koje je izvodio u brojnim emisijama. Njegovo pravo ime je Lazar Antić, a on je sada u okviru rubrike ''Vaših pet minuta'' u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' progovorio o svojoj karijeri, kao i poznanstvu sa pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom.

- Ja sam iz hobija počeo time da se bavim... Bio je čovek koji je to loše radio. Sa 17 godina sam bio čarobnjak. Imao sam solističke nastupe po selima oko Jagodine. Ja sam rekao da bude Lale. Mama je rekla Veliki Lale. Italijan jedan me je našao i pitao me da idem u Milano. Menadžer me pitao šta to znači ''Veliki'', onda mi je rekao da ću biti Big Lale - otkrio je Lale i progovorio o prijateljstvu i saradnji sa sa pokojnim Milovanom Ilićem Minimaksom.

- Mnogo pre Maksovizije smo se upoznali. Između te dve devojke je bio Mića Minimaks. Ja sam bio u šoku, ponudio je da potišemo ugovor. Kad sam izveo prvi trik, već je bila puna kancelarija. Kad sam izveo deseti trik, pali su, odmah su mi dali da potpišem ugovor - kaže Big Lale i otkriva šta se dešavalo kad su gosti ''Maksovizije'' bili Svetlana Ceca Ražnatović i Željko Ražnatović Arkan.

- Uvek je bila velika gužva kad su gostovali Ceca i Arkan. Ja sam bio domaćin te Maksovizije. Brinuo sam da niko Mići ne dosađuje, dok on ne izađe na scenu. Mnogo mi je bilo teško kad je umro. Video sam na TV-u. Žena je ceo dan ćutala, nisam progovarao, nisam jeo. Hajde da menjamo temu. Mića Minimaks više neće da se nađe - otkrio je mađioničar i dodao:

- Danas sam ja jedan čovek u penziji, koji ima divnu porodicu. Svako je u svom fahu uspešan. Žena mi je pedagod, vaspitač. Ja se brinem o specijalitetima koje oni vole - poručio je Big Lale.

Autor: M.K.