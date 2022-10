OVO JE ŽIRI „PRVOG BENDA SRBIJE“! Oni će odlučivati o sudbini takmičara, ali to nije sve! Svake nedelje očekuje vas rotacija članova žirija najvećeg muzičkog šou programa u regionu!

Početak talent šou programa „Prvi bend Srbije“ i emitovanja programa na Insta TV-u označio je večeras i početak revolucije televizije kakvu poznajemo. Fantastičan šou na ceremoniji otvaranja „Prvog benda Srbije“ prati milionski auditorijum, a pored takmičara koji večeras ulaze u trku za pobedu, veliku pažnju javnosti privukli su i članovi žirija.

Kroz četiri meseca, članovi žirija će se menjati, a večeras, na spektakularnoj ceremoniji otvarnja žiri čine Srđan Žika Todorović, Kiki Lesendrić, Bojan Marović, Isidora Mitić, Bebi Dol, Sajsi MC i Nikola Jovanović. Pored toga što je jedan od najistaknutijih i najboljih glumaca na ovim prostorima, Srđan Žika Todorović poznat je i kao vrhunski bubnjar, te će svoje muzičko znanje iskoristiti da pomogne takmičarima da budu još bolji.

- Ovaj šou je nešto novo i zanimljivo. Pošto volim da eksperimentišem, hteo sam da se oprobam i u ovom. Mi ovde ne biramo najbolje muzičare, već tražimo hemiju, pa makar to bili i lošiji svirači i pevači u tehničkom smislu. Želimo da napravimo bend koji će na kraju odneti titulu najboljeg benda – rekao je Žika.

Kiki Lesendrić je sa svojom grupom „Piloti“ postigao neverovatan uspeh kada je reč o rok i pop muzici, te je bio logičan izbor za člana žirija u talent šou programu koje promoviše upravo ovu vrstu muzike. Kao priznati rok muzičar, kompozitor i producent, Kiki će svoje znanje preneti i na takmičare.

- Nadam se da će tu biti dobrih autorskih pesama, to je najvažnije. Vidim da je to ono na šta se stavlja akcenat. Ovo ludilo od televizije u kom učestvujemo... Nismo ni znali da postoji – kaže Kiki.

Nekadašnja takmičarka u „Pinkovim zvezdicama“, koja je sa grupom „Monx“ snimila više od 30 pesama, Isidora Mitić, još jedan je član žirija.

- Veoma sam uzbuđena i velika mi je čast što sam deo ovakvog projekta. Jedva čekam da vidim kako će se takmičari pokazati. Poručila bih im da rade na sebi mnogo, da budu svoji i da se dobro zabave – rekla je Isidora.

Pravo iz Crne Gore je u žiri „Prvog benda Srbije“ stigao i Bojan Marović, koji je učestvovao i u kastingu za izbor 36 takmičara i koji će im tokom ova četiri meseca biti i jedan od mentora.

- Ono što mogu da poručim takmičarima: ne možete da me zeznete i da me slažete zato što sam uglavnom to ja radio. Svašta sam prošao, svašta sam video. Ovi ljudi su prošli jedan veliki kasting, mnogo je takmičara bilo, mnogo se ljudi prijavilo – i još uvek se prijavljuju ljudi. Sa ovog mesta mogu slobodno da kažem da će pored nas trojice mentora biti još ljudi. Menjaće se mentori, kao što će se menjati i žiri. Nadam se da će takmičari dati sve od sebe jer radite jednu veoma bitnu stvar za muziku – rekao je Bojan

Bebi Dol. Za nju je dovoljno reći da je jedan od najpoznatijih pop-rok pevačica na prostoru bivše Jugoslavije, naša predstavnica na Evroviziji i žena čiji je stil nadahnuo mnoge umetnike. Upravo će ona biti jedan od članova žirija u „Prvom bendu Srbije“.

- Oni su tu da iskoriste uslove o kakvim smo mi mogli samo da sanjamo. Želim da im kažem da iskoriste svaki minut svakoga dana jer se ovakva šansa ne dobija dva puta, a ovo mogu da iskoriste fantastično. Zahvaljujem se u njihovo ime vama koji ste napravili ovakav program – rekla je Bebi Dol.

I za kraj, večeras se u ulozi žirija našao i mladi predstavnik trep scene Nikola Jovanović, poznatiji kao Predsedn1k.Da li će ovi članovi žirija biti blagi ili strogi prema njima, ali i ko će se sve od poznatih muzičara naći u ovoj ulozi, saznaćete ako ostanete uz najbolji talent šou program „Prvi bend Srbije“ i Insta TV.

Autor: M.K.