Ovo je malo ko znao!

Poznati pevač Dejan Matić gostujući u emisiji ''Amidži šou'' progovorio je o svađama i tučama sa bratom blizancem, Sašom Matićem. Naime, on je izneo šokantne detalje iz njihovog detinjstva, a ovo je malo ko znao do sada.

- Kad smo bili mladi mi smo se peglali, tukli, ajde zdravo. Mene je to nerviralo što Sale nije hteo da se bije na fer. Uvek sam ja bio vođa, uvek sam bio jači. Saša je rekao majci jednom jer mu je vrat bio plav: ''Davio me Dejan''. Rekao mi je: ''Ako me još jednom udariš, ja ću da vičim da čuju komšije''. To me je bap nerviralo. Mi mlađi blizanci smo prvi izgurali napolje. Sada se Saša i ja ne svađamo, to je bilo kad smo bili klinci - rekao je Dejan u emisiji ''Amidži šou''.

- Sada ne govorimo dve godine - našalio se Ognjen na temu odnosa poznatih pevača danas.

Autor: M.K.