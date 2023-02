Sad je sve jasno!

U večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' gostuju poznati pevač, otac učesnika Zadruge 6, Mikice Bojanića, Miloš Bojanić sa snajkom Dušicom. Na samom početku, oni su se osvrnuli na Mikičino učešće u rijalitiju Zadruga 6, a govorili su i njegovom povezivanju sa pojedinim zadrugarkama - Šarmen Sorajom, Majom Marinković i Sanjom Grujić.

- Mi to drugačije gledamo - počeo je Miloš, a Mikičina žena se odmah nadovezala:

- To je sve bila šala, da Ivan kaže šta je video. Šarmen je jako divna devojka, vaspitana, ne smeta mi ništa, on se druži. Sanja je sama rekla da je bacila foru. Sa Majom, Miljanom i to... Znam ja njega, znam ja da tu nema ništa. Pričali smo pre nego što je ušao. Ne može samo stajatati i sedeti zato što je oženjen - rekla je Dušica, na šta se nadovezao Miloš.

- On je opasan. Meni su neki moji prijatelji rekli da odradim DNK, jer samo Bane vuče na mene, a Mikica ne. Ja znam koliko su naše duše povezane zapravo. Jedino što sam ga savetovao jeste da snima samo prvih mesec dana o čemu se radi, kao ja na Farmi. Sad kažu da je moj, da ne moram da radim DNK. Stavi ruke i džepove i ustane da priča, isto kao ja. On je na mene po mnogim stvarima, jedino ne pokazuje duhovitost. Kad popije malo, onda redom grli i ljubi sve, to je on - rekao je Miloš, a Dušica je naglasila da ju je muž oduševio ponašanjem na rođendanu Marije Kulić.

