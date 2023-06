'NE SMEMO DA PRENOSIMO POTEŠKOĆE NA NJIH!' Nikola Rokvić otvorio dušu o BRAKU I DECI! Otkrio koliko je danas teško vaspitati naslednike na pravi način!

Poznati pevač Nikola Rokvić ima troje naslednika sa suprugom Bojanom Barović i ističe da je teško u današnjem vremenu naći način da budu vaspitani kako treba.

Nikola Rokvić je jedan od ljudi koji nesebično daruje drugima, a sa suprugom Bojanom Barović, te iste prave vrednosti prenosi i na njihovu decu, Leonu, Simeona i Angelinu. Pevač je istakao da je poštovanje vere ključno u vaspitanju, takođe i razgovor i igra.

– Sva deca su humana, nažalost, ljudi se posle kvare i tu je ključno vaspitanje i obaveza nas starijih da usmerimo decu i odrasle da budu humani. Dobra dela su jedina prava vrednost koju čovek može da poseduje i koja ne može nikako da bude oduzeta – istakao je Nikola na početku, te dodao:

– Kvario sam se i ja, svi se mi kvarimo, ali se trudim da ispravljam greške i budem bolji. Porodica je ključna, usadila mi je prave vrednosti, i naravno moja vera i tradicija. Prava porodica je usmerena ka deci i učenju naslednika da budu prvenstveno ljudi, da se kroz razgovor utiče na njih, ali više kroz ponašanje i sama dela. Poštovanje uzajamno i dobar odnos oca i majke i poštovanje vere.

Rokvić smatra da deca ne treba da znaju sve.

– Moramo da ih štitimo do određenog perioda, ne smeju da gledaju sve te stvari na televiziji, ne smemo da prenosimo na njih te poteškoće jer su mali i ne shvataju to na pravi način, ta njihova kreacija u mislima može da dovede do posledica. Ta dečja mala leđa nisu za ove tragedije. Trudili smo se da ne pričamo pred njima o tome i da ih zaštitimo koliko možemo, ali kada su otišli u vrtić su čuli, ipak smo uspeli da im objasnimo sve iz drugog ugla – iskren je Rokvić, kojeg smo sreli na humanitarnoj donatorskoj večeri u organizaciji “Srbi za Srbe”.

Pored pevača, događaju su doprineli i glumci Tihomir Stanić i Petar Božović, kao i sportisti, košarkaš Marko Kešelj i rukometaš Predrag Peruničić, i mnogi drugi. Na aukciji su licitirani dres košarkaša Nikole Mirotića, košarkaške lopte KK Crvena zvezda i KK Partizan, sa potpisima svih igrača, kao i prepis stranice Miroslavljevog jevanđelja koja je dar kaligrafa Dušana Mišića, te je prikupljeno 4.800 evra.

Sve po zasluzi

Nikola je otkrio čime voli da obraduje svoju decu, te da se pokloni ne dobijaju tako lako.

– Kroz igru, izlete... Bitno je da se igramo sa njima, da im posvetimo pažnju, da znaju da ne mogu da dobiju sve što požele, da se neke stvari zaslužuju i da treba vremena, ali naravno da ih obradujemo i igračkama – istakao je Rokvić.

Autor: M.K.