ČEKA JE TREĆI KRUG! Marija Ćirić zakucala za sam kraj numerom ''Deo prošlosti'', žiri imao samo reči hvale!

I ona ih je oduševila!

Mlada Marija Ćirić u još jednom izdanju emisije drugog kruga "Pinkovih zvezdica", koja dolazi iz Zaječara i ima 17 godina, predstavila se numerom Evrovizijske pobednice Marije Šerifović, koja nosi naziv "Deo prošlosti".

Marija se do same završnice numere borila do poslednjeg daha, što je žiri i istakao tokom komentarisanja, ali su ipak njeno pevanje nagradili peticom.

Nakon nastupa, usledili su komentari.

Preznojila sam se (smeh), da li ćeš izdržati do kraja. Umorila si se?! Mnogo teška pesma i verujem da ste imali probe pre emisije i sinoć, kada su ovako teške pesme u pitanju, ne pucajte svom snagom na probama. Popravila si se, ne pevaš više kroz nos, još malo se čuje, ali ne može to odjednom. I ja sam jedno vreme pevala kroz nos i lakše je izvlačiti te visoke tonove kroz tu impostaciju - rekla je Jelena.

Borba, ali ne čuje se samo umor, čuje se i prehlada, svašta tu ima nešto. Jedan izgrađen i dobar pevač sa stavom i toliko lepih detalja i dinamike, tako da sledeći put samo odmaraj malo više glas - rekao je Sergej.

Autor: N.Ž.