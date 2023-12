'ONE SU MI KATASTROFA, POVRAĆA MI SE OD NJIH!' Zorica Marković progovorila o RASPADU BRAKA Matore i Anite i Janjuševoj vezi s Aneli, a onda u samo nekoliko reči brutalno PONIZILA Anu Ćurčić i Kačavendu!

Bez dlake na jeziku, kao i uvek!

Poznata pevačica i bivša učesnica rijalitija ''Zadruga'' Zorica Marković u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' predstavila je svoju novu kafanu, a onda progovorila o svim aktuelnim temama, kako iz svog života, tako i o gorućim temama u Beloj kući, s obzirom da budno prati svaki korak učesnika ''Elite''.

- Ja volim kafanu, neću da izlazim odavde... Svako veče ćemo raditi ovde u kafani. Ima ljubavnica na našoj sceni koliko hoćeš, sve smo mi kjuabvnice, vodimo ljubav, to je ljubavnica... - poručila je pevačica, a onda otkrila i kakvo je njeno zdravstveno stanje s obzirom na to da je tokom prošle godine imala ozbiljne zdravstvene probleme.

- Sve je dobro, ali to će brzo proći. Bitno da sam ja na hipodromu... Sahranjivali su me, ali ja sam dobro... - rekla je Zorica, a na pitanje dokle je stiglo suđenje s Ivanom Marinkovićem odgovara:

- Više me ne zanima uopšte niko iz rijalitija, prestala sam sve. Vodim računa o nekim dugim stvarima... - poručila je pevačica i otkrila da li je istina da je Taki Marinković nekada radio kao njeno obezbeđenje.

- Taki jeste radio kao obezbeđenje moje, Maja je tada bila mala devojčica. Mi jesmo u okej odnosima, on me ne dira. On je dobar dečko - poručila je pevačica i otkrila da li je i dalje sa Džukelom.

- Džukela i ja smo i dalje zajedno, to je ljubav... On ne mož bez mene - rekla je Zorica, a onda prokomentarisala dešavanja u ''Eliti''.

RAZVOD ANITE I MATORE

- Ja sam znala da će tako da se desi, Matora uvek iste greške ponavlja. Ona je malo pogubila kompas, treba da malo izađe iz Bele kuće da živi život. Meni je svadba bila smešna, gledam onaj luksuz i kumove i sve mi je jasno.

VEZA JANJUŠA I ANELI

- Ja ne mogu verovati da se Janjuš zaljubio. Bolje da se vole nego da ratuju i on i ova njegova Aneli.

ANA ĆURČIĆ I MILENA KAČAVENDA

- Povraća mi se od njih. Kakva je to katastrofa. Bolje da ne pričam o njima.

Autor: Pink.rs