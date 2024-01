'ZNAM DA SAM MU NOĆNA MORA, ALI...' Nakon što je Ivan bacio sumnju da je Žana bila intimna sa izvesnim Milijem, oglasio se ON i žestoko udario na Marinkovića i njegovu Jelenu! (FOTO)

Aktuelni učesnici "Elite", Ivan Marinković, njegova supruga Jelena Ilić Marinković i Žana Omnia, nedeljama unazad tresu zidove Bele kuće svojim ratovima u kojima pljušte uvrede na sve strane.

Naime, tokom sinoćnjeg "Pretresa nedelje", Ivan je otkrio da je Žana pre nekoliko godina dolazila u drugi rijaliti format u kom se predstavljala kao podrška izvesnog Milija.

Tom prilikom, on je žestoko izvređao Omniu, ističući da se Mili tada hvalio svojim "ponosom", te i da sumnja da su on i Omnia imali nešto više nekada, a upravo se oglasio Mili putem svog instagram profila i to demantovao.

- Mili vam šalje poruku: Pošto vidim da me spominje, sve ovo što Ivan priča za Žanu je velika laž, nemam ništa sa tom devojkom, znam da sam mu noćna mora, posvađao bih Ivana i Jelenu odmah - napisao je Mili na svom instagram profilu.

Autor: Pink.rs