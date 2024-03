Hit priča!

Sanja Marinković je u najnovijem izdanju emisije ''Magazin In'' u studiju na aktuelne teme razgovarala sa Draganom Katić, Gocom Tržan, Vesnom Milanović, Jelenom Kostov i Marijanom Mićić.

Tom prilikom, pevačica Jelena Kostov ispričala je jednu anegdotu koja se odnosi na njenog sina Miliju i njenu koleginicu s kojom je i gostovala u emisiji - Gocu Tržan.

- Moj Milija od pevačica zna samo Gocu Tržan. To je prva pevačica koju je on gledao. Prva pevačica koju je gledao na koncertu u Dimitrovgradu i on je bio oduševljen Gocom. Kad vidi Gocu na TV-u kaže: ''Mama, vidi Gocu, Goca!''... - otkrila je Jelena i oduševila sve, a Goca nije krila koliko joj je drago da to čuje.

