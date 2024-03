''VIDEO SAM BOLESNU KEJT MIDLTON'' Isplivali detalji o odnosu princeze i Vilijama! Ovo je svima zapalo za oko!

Prošle nedelje procurio je snimak Kejt Midlton i princa Vilijama u prodavnici na farmi u Vindzoru, usred teorija zavere koje su se proširile internetom o njenom odsustvu nakon operacije abdomena.

Video je snimio Nelson Silva, koji je vieo opuštenu princezu "svojim očima" u Vindzoru. Tvrdi kako bi njegov susret s princezom trebao utišati gomilu spekulacija o njenom zdravlju.

Neki su čak tvrdili da je reč o dvojnici, a neki smatraju da je osoba na snimku previsoka kako bi bila Kejt. Još jedna od tvrdnji koje kruže internetom jeste da je snimak napravljen u decembru jer se vide božićne dekoracije u pozadini. Inženjer Nelson Silva ocenio je te teorije kao "iluzije".

"Nisam toliko šokiran što su se komentari nastavili, ali sam zbunjen kako su se nastavili. Video pokazuje očito nju i Vilijama. Video sam ih svojim očima. Situacija je bila potpuno opuštena", ispričao je Silva za The Sun.

