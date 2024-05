Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je političara Ivicu Dačića, voditeljku "Elite" Anu Radulović, glumicu Jelenu Gavrilović i glumca Sašu Joksimovića, pevačicu Radu Manojlović.

Ovom prilikom, gosti su pričali na temu onoga šta muškarce privlači kod žena, a Ana se obratila Saši, kako bi pojasnio svoj odgovor.

- Neka nam objasni šta su tutu-rutu žene - rekla je Ana.

- To su dosadne žene koje žele sve da učine da udovolje svom muškarcu...Ja sam imao takvu jednu devojku, kada sam imao prekid od 13 meseci, 40 dana smo bili, dao sam joj 40 dana...Nisam mogao da izdržim tu dobrotu, to me je udavilo. Radila je sve da meni bude super, ma nemoj da mi radiš sve, uzmi opsuj. Ona tiha i u ćošku smrdi i to je to - rekao je Saša.

- Zabavljao se moj ortak sa nekom devojkom i nađe neku drugu. Mi svi šokirani, on me gleda i kaže: "Hoće da posluša" i tako ostade on u braku sa tom što hoće da posluša - rekla je Jelena.

- Rado, šta bi se tebi dopalo kod mene kao žene - pitala je Sanja.

- Fizički znaš da mi se sve dopada, ali...Sviđa mi se što si sposobna, istrajna, jako si disciplinovana, ali se ne družim sa tobom da bih znala tvoje mane - rekla je Rada.

- Rada i ja često imamo noćne prepiske - rekla je Sanja, a onda je pitala pevačicu ko bi u njihovoj vezi bio muško, a ko žensko:

- Ja mislim da svi misle da bi ti bila muško, ti si kriva, takav utisak odaješ - rekla je Rada.

Autor: N. Ž.