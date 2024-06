Od kako je došlo do saznanja da se Anita Stanojlović dopisivala sa hrvatskom tiktokerkom Mateom Car, dešavanja u rijalitiju definitivno tresu čitav Balkan.

Naime, tokom svađe u emisiji "Gledanje snimaka" kod voditeljke Ivane Šopić, Aniti Stanojlović je prekipelo, te je rešila da progovori o prijateljstvu poznate menadžerke, Tamare i Jovane Tomić Matore, svoje bivše žene.

- Tamari se ostavlja njena kartica puna para da se plate računi. Mi izlazimo napolje, ostalo je nula dinara od šest miliona. Tamara joj je rekla da su to pare za kameru. Mi kada smo ušli na račun, videli smo da je 50.000 evra potrošeno na izlaske. Njih dve se štite da se to ne bi iznečlo. Tamara je pričala da je Matorinu mamu vodila na lečenje, a to je laž, a Tamara je koristila. Ja sam bila tu - rekla je Anita tada.

Sada, ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Tamarom, koja je za naš portal objasnila o čemu je tačno reč.

- Baš nemam vremena da pratim,na odmoru sam i baš uživam ali sam angažovala tim ljudi koji pomno slušaju svaku izgovorenu Anitinu laž, živeo pravni sistem naše divne zemlje. Zamislite samo malu slatku Anitu, ne baš tako pametnu, koja mora da na sudu objašnjava kako je tvrdila da je neki gradonačelnik slao navijače da mi razvaljuju stan i da vrše krivično delo ,,iznuda”? Zamislite kako objašnjava da sam davala mito policiji da se zataškaju neki narkotici? Hahahahaha iskreno, mene to baš zabavlja, jedva čekam to da čujem i vidim, morate priznati da će biti presmešno, garantujem da postoje ljudi koji bi platili kartu da to gledaju. Imajući u vidu da nisam dobila priliku da demantujem gnusne laži da je nešto te vrste nađeno kod Jovane u stanu, evo prilike da to kažem sada. Laž kao vrata. Jako dobro znate da ne gostujem po emisijama i ne dajem intervjue, tako me baš interesuje od koga to stižu informacije Matoroj kako ja nju ili bilo koga pljujem napolju, nemam za to vremena( ,,kupujem parfeme po Jasminu pa nemam kada “hahaha) - rekla je Tamara, a onda se osvrnula na navode da je povezana sa celokupnom pričom:

A što se gospođe Matee tiče, demantujem svaku vrstu bilo kakve povezanosti sa njom, pročitala sam negde da se udala i želim joj svu sreću. Takođe ,izazivam osobu koja je ovo sve znala da skupi mu*a i prizna, jer ko prizna pola mu se prašta, mada ovo što je urađeno Matoroj je neoprostivo. Ovim mislim na osobe iz spoljnog sveta. Moji advokati i ja smo spremni na još 20 dana linča, tu se priča o meni završava, a pojedini šta će onda, to ne znam. Što se tiče ekipe unutra, to su sve i dalje moji drugari dok ne izađu, ja i dalje neke kodekse imam, dok ih ne vidim i dok mi ne objasne o čemu se ovde radi oni su svi moji voljeni drugari. Veliki pozdrav za čitaoce Pink.rs. - poručila je Tamara za Pink.rs.

Autor: N. Žugić