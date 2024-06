Šokirala sve: Goca Tržan izlaganjem izazvala pometnju u 'Magazinu In', Snežana Đurišić dala svoj sud

Bez dlake na jeziku o važnim temama!

Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin In" ugostila je žensku ekipu: voditeljku vremenske prognoze TV Pink, Milicu Ljevaju, pevačice Jelenu Tomašević, Snežanu Đurišić i Gocu Tržan, kao i Staku Novković Đorđević.

- Da li važi i dalje ono pravilo da svaka žena treba da ima u rezervi udvarača i novca - pitala je Sanja.

- Ono, SOS telefon, kada zagrusti?! Naravno...Videla sam klip jedne amerikanke koja je rekla: "Mene stalno pitaju zašto imam samo fotogarfije sa mojim mužem i decom, a nemam svoje. Pošto je greh sladak, kada bih okačila jednu svoju fotografiju, neko bi mi nešto napisao i pošto je moj muž od 30 dana, 15 dana na putu, takav mu je posao, možda bihs e upecala. Ovako, samo kačim fotografije sa mužem i decom". Jeste ona iskrena. Poenta cele priče je da je iskušenje slatko i izazovno, i ako znaš da nisi dobar u tome, ne pokušavaj - rekla je Goca.

- Poenta je da ja biram da li želim da budem sa tobom - rekla je Maja.

- Kao što kažu za muškarca koji je veran svojoj supruzi i devojci, da je veran onaj koji ima priliku da prevari, a ne prevari - rekla je Goca.

- Tvoju vernost on doživljava kao svoj uspeh, to je pogrešno, jer je to samo moj karakter i moja odluka. Mada ima i onih situacija kada je partner zadovoljan, nema ni potrebu da nešto traži sa strane ili švrlja, nego jedva čeka da ide kući - rekla je Snežana.

Autor: Nikola Žugić