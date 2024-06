Govore joj da je zapuštena i matora za njega: Kijanu Rivs ljubi devet godina stariju ženu, a evo kako je slavni glumac zapušio usta svima (VIDEO)

Slavni glumac i muzičar Kijanu Rivs nastupio je sinoć na Arsenal festu u Kragujevcu sa svojim bendom "Dogstar", u kome svira bas gitaru, a pre toga održao je nastup i u Hrvatskoj.

Iako je pravi miljenik publike, kako sa glumačke tako i sa muzičke scene, njegova veza sa devet godina starijom umetnicom, Aleksandrom Grant, večito je pod lupom paparaca.

Njih dvoje su se upoznali, 2009. godine, jer su radili na zajedničkom projetku, tačnije ona je ilustrovala njegovu knjigu "Oda sreći". Tačan datum njihove veze se ne zna, ali su je obelodanili 2019. godine u Los Anđelesu.

Iako je rekao da je srećan i zahvalan što je ona deo njegovog života, mnogi su osuli paljbu nazivajući je "zapuštenom" i "vidno starijom" od njega.

"Pre nekoliko dana sam, sa mojom dušom, osetio jak momenat blaženstva. Bili smo u krevetu. Bili smo povezani. Smejali smo se, smejali i kikotali. Osećam se odlično. Jako je lepo biti zajedno," rekao je Kijanu u intervjuu za "People".

Koliko god da ih paparaci jure, svaka fotografija koja se objavi, samo dokazuje da njihova ljubav cveta, kao i da negativni komentari na konto njenih godina, ne remete ni jedno ni drugo. Srećni par verio se pre dve godine, ali se još uvek nisu venčali.

Podsetimo, Kijanu Rivs nastupio je sinoć na Arsenal festu u Kragujevcu sa svojim bendom "Dogstar".

Među publikom je vladalo veliko interesovanje, a protokol je bio rigorozan. Pripadnici obezbeđenja čuvali su svaki milimetar prolaza kako bi nesmetano prošao do bine.

Kada je Kijanu Rivs kročio na scenu, sve je eksplodiralo. Pozdravio je publiku koja je skandirala njegovo ime i pozdravljala ga ovacijama.

Svirao je zatvorenih očiju i, s vremena na vreme, ljubazno je vratom bas gitare pozdravljao publiku koja je padala u trans.

„Dogstar“, alternativni bend iz Los Anđelesa, koji osim Rivsa, čine pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus, obnovio je aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ za svoju nezavisnu izdavačku kuću “Dillon Street Records”.

Autor: Nikola Žugić