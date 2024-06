Da li joj poređenja smetaju?

Indođija je nakon velikog koncerta na Ušću u sklopu Music Week Festivala, stala pred medije, kako bismo imali prilike da je malo bolje upoznamo.

- Prezadovoljna sam nastupom, ovo je jedan od boljih koje sam do sada imala. Nadmašila sam samu sebe. Nerviralo me što su vode preskupe, a ljudi žedni, pa sam zato pobacala vodu u publiku. Smeta mi što me upoređuju s Mimi Mercedes, jer ko ima malo mozga skapiraće da ona i ja nemamo ništa zajedničko. Nemam želju da budem previše popularna već da ljudi slušaju moju muziku. Moj tata je jedan od najpoznatijih harmonikaša u Evropi, pa nemam taj problem da patim za popularnošću. Sa reperom bih opet bila, jer me loži samo mozak. Bila sam 8 godina u vezi sa dečkom koji nije bio javna ličnost i bilo je divno - rekla je Indođija.

Podsećamo, organizatori najavljuju da će najpopularniji festival za mlade ovog vikenda posetiti 150.000 ljudi.

Autor: Andrea Nikolić