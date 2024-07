JAČI OD SVEGA: Slaviša Vujić održao drugi koncert u Beogradu

Ni sezona odmora, ni tropske vrućine, pa ni činjenica da su se u istom trenutku igrale utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu nisu sprečile publiku da do poslednjeg mesta ispune dvoranu Centra za kulturu Vlada Divljan na koncertu Slaviše Vujića.

Legendarnom pevaču folka pošlo je za rukom da dva puta za nešto više od pola godine napuni salu u centru prestonice i pokaže da pesme koje je doneo u preko tri decenije karijere žive kao i prvog dana.

- Dugo mi je trebalo da odlučim da počnem sa koncertima, i sada sam shvatio da je to trebalo i ranije. Hvala svima koji me u ovim projektima podržavaju, pre svega mojoj porodici, prijateljima, saradnicima, Centru Vlada Divljan, a najviše hvala publici koja me je opet podržala - izjavio je Slaviša koji je odmah potom izašao na binu praćen gromkim aplauzom.

Usledili su hitovi poput Crna golubice, Ciganka mala, Ja srećnik nisam bio, Suze na telefonu, Momak loš, i mnoge druge antologijske pesme, u pratnji orkestra Ace Jankovića, a sudeći po reakcijama, ovo neće biti poslednji put da se druži sa publikom u prestonici a nije iskljućeno da nešto slično organizuje ni u drugim gradovima.

