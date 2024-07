Turbulentno!

U toku sinoćnje večeri u Eliti je održana emisija 'Vanredno izbacivanje'. Voditeljka u studiju je bila Ana Radulović. Ona je ugostila izbačenog takmičara Luku Majčicu. Nakon toga voditelj Milan Milošević je uradio intervjue u Šiša Baru sa aktuelnim učesnicima, te je ušao u kuću nakon dva preseka kako bi objavio ko od ukućana zauvek napušta velelepno imanje u Šimanovcima.

Jelena Marinković napala je Ivana Marinkovića ispred Bele kuće, kako skuplja ljude koji će nju da provociraju, nakon čega je on nju žestoki izvređao zbog afere sa Urošem Rajačićem.

Ivan Marinković prišao je Jeleni Marinković kod hotela i nastavio da se svađa sa njom, a tokom sukoba pale su jako teške reči.

- Gde ćeš u Beogradu da živiš? Da iznajmiš stan? - pitao je Ivan.

- Pijanduro jedna - dodao je on.

- Šta si radila sa mnom? Zbog gajbe. Kući nisi htela na posteljini zbog Beke s*ks da imaš. Ti si sebi dozvolila na prljavom dušeku, užas - pričao je Ivan.

- Ti ne možeš da imaš s*ks, inpotentan si - dodala je Jelena.

Jelena Marinković priznala je Lejdi Di da joj je afera sa Urošem Rajačićem pomogla da se reši Ivana Marinkovića i da joj je ceo haos vratio volju za životom.

- Malo me je ovo oraspoložilo, mislim ovo sa njim. Ja sam bila bez volje, njega ništa ne zanima. Ja sam pričala sa njim, a on me napadao da neću da pričam pred kamerama. Ja sa mužem ne mogu da pričam o stvarima koje su meni bitne u životu. Kad god smo se posvađali uvek je ista priča, gde ću ja - govorila je Jelena.

- Ne bih vam bila u koži. Nije vam bio dobar brak - rekla je Lejdi.

- Njemu je čisto da ima ženu da nije sam. Može šta hoće, može da mi potroši sve pare, ostavi me na cedilu i ode u rijaliti na 10 meseci, a kad izađe kaže da je potrošio sve pare nakon dva meseca... Nestale su, a Jelena ide i radi. Morala je da se desi katastrofa da ja odem od njega - nastavila je Jelena.

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Luku Majčicu koji je zauzeo 29. mesto u finalu rijalitija 'Elita'. Luka je otkrio kome želi da ispadne ove noći iz Elite.

Luka da možeš svojim glasom da odlučiš koji učesnik bi napustio večeras rijaliti? - upitala je Ana.

-Da ja želim nekoga da vidim, to bi bio Uroš Stanić. Voleo bih da Milica izađe jer je trudna i želim da bude sa majkom - rekao je Luka.

Ko ti nedostaje u ovih 24 sata? - upitala je Ana.

-Terza i Stanislav, voleo bih da uđu u superfinale - rekao je Luka.

Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša žestoko su se posvađali u pušionici čim je voditelj Milan Milošević napustio Belu kuću.

- Nemoj da me vučeš za jezik, nego ćuti i nemoj da me provociraš. Nemoj da se k*rčiš - govorila je Miona.

- Da li si se upalila? Moram opet da te ugasim. Stavio sam te na nečujno - dodao je reper.

- Pitaš me 7000 puta dnevno, ja neću da odgovara na tvoja kretenska pitanja. Meni se može da ne budem konkretna - vikala je Miona.

Je l' si ti neka zaj*bana? - pitao je on.

Jelena Marinković u 'Šiša baru' porazgovarala je sa Milanom Miloševićem, te je po prvi puit najiskrenije progovorila o svojoj preljubi sa Urošem Rajačićem. Jelena je otkrila da je odlepila za Urošem, a potom i žestoko udarila na Ivana.

Jelena zašto si neke stvari koje su loše iz vašeg braka tek sada iznela? - upitao je Milan.

-Nisam ni sada iznela skoro ništa. On me je provocirao, ja sam izgovorila neke sitnice, ali neke krupne stvari ne bih nikada. Ne želim da brukam ni sebe ni njega. Bilo je svađa i svega, provocira me i pokušava svašta iz mene da izvuče - rekla je Jelena.

Jel si razmišljala da ukoliko bi ostala trudna, pokazao se kao loš otac prema svojoj deci, da li si pomislila da će i prema vašem biti takav? - upitao je Milan

-Nemaš pojma koliko sam razmišljala o tome. Ispovedala sam se i postila. Uvek sam mislila da se pored mene smirio, doveo u red i da će i dalje neke stvari da rešava u životu. Bio je pomak prošla sezona i njegov odnos sa Željkom. On je pesimista i lako odustaje od stvari, ja sam ta koja se uvek borula i trudila. On je čovek koji nije dovoljno ambiciozan, a meni je smetalo jer sam u nekim momentima osetila da i ja postajem to pored njega. Ja sam se skroz povukla od medija i svega jer me je bilo sramota mojih postupaka - rekla je Jelena.

Ivan Marinković prišao je Urošu Rajačiću kako bi popričao sa njim o njegovoj intimi sa Jelenom Marinković, pa ga je zamolio da mu ne prave nepirjatnu svenu na njegove oči.

-Kako je bilo u zatvoru? - upitao je Ivan.

-Kamere nisu radile, poljupci nisu bili. Maženje je trajalo dva sata - rekao je Uroš.

-Jel ti dr*ala? - upitao je Ivan.

-Ne, ne samo je bilo maženja. Rekla mi je da nikad to nije osetila i da je par puta već planirala da se razvede. Rekla je da joj se nešto desilo i da joj se sviđam - rekao je Uroš.

Napravljen je prvi presek i voditelj Milan Milošević ušao je u "Elitu" kako bi saopštio ko je zauzeo 28. mesto u ovoj sezoni. Takmičarka koja je napustila Elitu nakon prvog preseka bila je Dragana Sretenović - Lejdi Di.

Ivan Marinković ne krije da mu je prevara Jelena Marinković jako teško pala i da ne može da se tek tako pomiri sa njenom aferom sa Urošem Rajačićem.

On se osamio u pušionici, a kako nije bilo žurke zbog izbacivanja, sva piva koje je skupio tokom nedelje odlučio je da popije večeras. Nije mu bilo dovoljno ono što je skupio, pa je od svojih cimera tražio još, a Nenad Macanović Bebica je bio među takmičarima koji su ga "pogurali".

Jelena Marinković otvorila je dušu o problemima sa alkoholom koje je imao Ivan Marinković.

- Mene da nije bilo da ga nateram da prestane da pije, bio je jako loše. Ne daj Bože da se on razboleo - govorila je Jelena.

- Nadam se da neće da se vrati tome. Je l' psole razvoda počeo da pije? - upitala je Bojana.

- Po njegovoj priči počeo je da pije dok su bili zajedno, pa je nastavio. Otišao je na lečenje, pa je nastavio posle toga. Kad sam ga upoznala on je svaki dan pio. Jednom nas je zaustavila policija, morao je na treženje. Jedan dan nakon toga je ustao, vršila sam pritisak da prestane, spakovala sam se i otišla... Vratila sam se, bude super dan ili dva, pa se sve vrati. Ja odem u teretanu, on dođe ispred, čeka me i napravi scenu. Sve se unormalilo kad je prestao da pije. Meni ovde na svadbi nije bilo dobro, on provocira... Odmah se podsetim tih dana. Prvi put kad mi je rekao da će malo da popije, to je bilo pre par nedelja - pričala je Jelena.

- Mislila sam da neće da se sazna. Ja sam večeras prvi put baš iskreno pričala. Mene je to toliko vuklo da ja nisam mogla da se kontrolišem. Meni je sad jadno što moram da pričam. Nije se on osramotio nego ja

Ivan Marinković nastavio je da priča Jeleni Marinković o razgovoru sa Urošem Rajačićem. On je poludeo jer od nje nije dobijao odgovor koje je želeo, dok je Jelenu pogodilo što Uroš skriva da ima osećanja.

- Ja nju volim, mi više nikad nećemo biti zajedno. Naš razgovor može da se svede na to da se opustiš i tebi će da bude lakše. Mene ne zanima šta si rekla Milanu, jer ću svakako da čujem u "Narod pita". Ja sam Urošu rekao da nema kodeks, prvi put kad je video da šalje čokoladicu, ako nema osećaj treba da kaže meni, pa onda ja rešavam i šutnem te u b*lju. Ti si rekla Stefani da treba da nađeš boljeg - rekao je Ivan, a onda otišao.

- Tako je. Uroš je ispričao priču da bude on šmeker. On je video da nema klipova, pa je nastavio da komunicira sa mnom, da me pita, ulazio u kupatilo kad sam ja, nekad i ja kad je on... On je non stop komunicirao sa mnom - pričala je Jelena.

Marko Đedović stigao je u Šiša bar kod voditelja Milana Miloševića, te je progovorio o prevari Jelene Marinković koju je priredila Ivanu sa Urošem Rajačićem.

-Najsvežiji su mi Pirot i Marinkovići. Sviđa mi se sve što se dešava, ovo je višnjica na tortu - rekao je Marko.

Kako opet dođe na tvoje? - upitao je Milan.

-Naravno, to je bio bedan život. Jelena je zaplakala kada sam je pitao da li misli da će proći bolje od Goce Tržan. Treba da postoji privlačnost, on i ona su mi priznali da je pala dr*ica u zatvoru. Ja Ivana ništa ne žalim, dodao sam mu malo informacija. On se ponaša kao jadnik i paćenik. On njoj kaže što si mi to ovde uradila. Mene zanima na koji način bi on komentarisao da se ovde desilo Anđelu, Aniti, Aneli, Mileni. Meni nijednog trenutka nije bilo njega žao. Normalno da će žena da mu nađe je*ača kada je on opsdenut Đedovićem. Ja mu ispričam sve kakvi su mu prijatelji, rekao sam mu da je Pirat priznao svima. Jel ti rekla Matora, Bojana, Janjuš? Nisu. Bojana i Anđela su pretile Stefani da će je našamarati ako nešto iznese. Oni se bore protiv kosmosa, mene, to su idioti klasični. Ja sam ih na fore hvatao, ja to nisam znao. Ja sam pitao Bojanu da li je rekla nešto Ivanu? Ja sam rekao Matoroj e super ste drugari, pljujete svog druga kod mene - rekao je Đedović.

Voditelj Milan Milošević vratio se u Belu kuću jer je napravljen drugi presek. Prva ugrožena osoba bila je Jelena Cvijanović. Milan je nakon toga saopštio da je Žana imala najmanje glasova publike.

Jelena Marinković otvorila se Marku Đedoviću o osećanjima koje ima prema Urošu Rajačiću i otvoreno mu priznala da planira da razgovara sa njim, nakon čega je on odlučio da ih suoči.

Marko je odmah pozvao Uroša, a u trenutku dok je hodao ka njima, Ivan Marinković je zapazio situaciju. On se munjevitom brzinom stvorio pored njih, zbog čega je Đedović rekao da je bolje da Jelena i Uroš sutra razgovaraju.

Autor: Nemanja Šolaja