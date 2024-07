Roni suze zbog Anite: Matora zaplakala zbog klipova sa svadbe, kaje se što je stavila Stanojlovićevu ispred porodice! (VIDEO)

Nimalo lak život!

U toku je emisija ''Gledanje uspomena'', a sledeći klip bio je za Jovanu Tomić Matoru.

Ona je gledala svoje slike iz detinjstva, sukobe sa brojnim ukućanima, kao i njene ljubavne odnose sa Sanjom Stanković i Anitom Stanojlović, kao i otimanje njenih devojaka od strane Anđela Ranković.

-Sve mi je bilo teško da gledam, jel mogu da ne komentarišem, dok dođem sebi -rekla je Matora.

Kako se ti Anita osećaš? -pitala je Ivana.

-Osećam se spašeno, ja sam bila pogubljena i neke sitnice su me kupile, trebala mi je pažnju. Neka plaće zaslužila je i gore koliko me je izvređala -dodala je Anita.

-Kad nešto nije suđeno nije, mislim da je ona prebrodila to ali je to dugo držalo, sad se malo prisetila nekih situacija i sećanja bude to nešto u njoj i ostavile su joj trag na srcu -rekao je Ša.

-Palo mi je teško kad sam videla period sa Sanjom ali i sa Anitom, zeznuto je da ti dve devojke uzme jedan muškarac. Bilo mi je jako teško i mučila su me pitanja, ono što mi je bitno je da sam ostala normalna. Nije mi teško pao razvod koliko ta nepravda koju sam doživela da sam je tipovaal zbog marketinga jer to nije istina i na kraju mi je malo što sam se ja borila za nju ali nisam toliko za porodicu. Jako sam se trudila da pomognem ovde sebi i da treniram, takođe mi je bilo bolje svojim prijateljima koji su mi pomogli, više me ne boli i stvarno sam sve to prebolela. Nisu to male životne stvari tako da me to više ne boli, drago mi je što se dokazalo da nije istina to što su mi osporili i ni jedno pitanje negativno ne bih menjala. Sve faze ste videli kod mene i mnogo sam bila prepotentna, nisam uopšte volela i cenila sebe -rekla je Matora.

Autor: Nemanja Šolaja