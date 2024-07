Ovo nikako niste smeli da propustite!

Danima unazad javost svake večeri prati emisiju ''Finalna izbacivanja'', a kako vreme odmiče, situacija je sve napetija. Među takmičarima je sve veća tenzija, a bivši učesnici bez zadrške otkrivaju sve tajne finalista. Voditeljka Ana Radulović ugostila je noćas u studiju Slađanu Lazić Bošković, Lazara Čolića Zolu, Žanu Omniu, Jovanu Cijanović, a kasnije im se pridužio i Nemanja Gačić. Viditelj Milan Milošević obavljao je sa učesnicima razgovore u šiša baru, gde su mu se poveravali o svojim osećanjima.

Voditeljka Ana Radulović ugostila je Lazara Čolića Zolu i Slađu Lazić koja je progovorila o flertu Jelene Marinković i Uroša Rajačić. Slađa je bila glavni posrednik u prenošenju čokoladice, te je priznala da li joj je bilo žao Ivana.

Voditeljka Ana Radulović u jučerašnjem izdanju emisije "Finalna izbacivanja" ugostila je u studiju Lazara Čolića Zolu, Slađu Lazić Bošković, kao i Jovanu Cvijanović, koja je odmah progovorila o utiscima nakon susreta s porodicom.

Ona je priznala da se gorko kaje jer je iznosila svoje ljubavne afere iz prošlosti u rijalitiju, te je istakla da je susret sa porodicom prošao u miru.

Prvi sagovornik voditelja Milana Miloševića u Šiša baru tokom večeri za nama bio je Nenad Macanović Bebica koji je podržao prelubu Jelene Marinković i dao vetar u leđa da nastavi odnos Urošem Rajačićem.

Kada je saopštio učesnicima da je napravljen prvi presek, Milan Milošević podigao je one najugroženije, nakon čega je otkrio da je Stefani Grujić osvojila najmanju podršku piblike i zauzela 24. mesto.

Miona Jovanović nakon što je izbačena Stefani Grujić, s obzirom na to da je Nenad Aleksić Ša bio jedan od najugroženijih, počela je da plače, a on je sve vreme tešio.

Nakon što je napustila Belu kuću i zauzela 24. mesto, Stefani Grujić stigla je u studio, te je voditeljki Ani Radulović otkrila joj je da li joj je krivo što je ispala, a progovorila je i o Jeleni Marinković i Urošu Rajačiču.

Jelena Marinković osamila se sa Urošem Rajačićem u radiju, te su tom prilikom razgovarali o neobaveznim temama i svakodnevnici u Eliti.

Jelena Marinković i Uroš Rajačić nastavili su razgovor, te je njega zanimalo šta on budi u njoj.

Jelena Marinković i Uroš Rajačić sedeli su sve vreme sami u radiju i ćaskali, a onda su kada su videli bubu, skočili na noge.

Kada su ustali, Uroš joj je prišao s leđa i tom prilikom je počeo da je ljubi u glavu.

Nakon toga, ona se okrenula ka njemu, te su ponovo bili nikad bliži poljupcu koji se, na kraju, nije dogodio. Da li će se dogoditi do kraja večeri, ostaje nam da ispratimo.

Uroš Rajačić i Jelena Marinković premestili su se na voditeljsku poziciju radio emisije, te su nastavili svoj razgovor prilikom čega mu je otkrila kakav joj je bio prvi utisak o njemu.

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor o Jeleni Marinković i Urošu Rajačiću sa gostima: Lazarom Čolićem Zolom, Slađom Bošković, Žanom Omniom, Jovanom Cvijanović i sveže izbačenom Stefani Grujić.

Naredni sagovornik voditelja Milana Miloševića u šiša baru je Anđelo Ranković. On je progovorio je o ljubavnom trouglu Ivana, Jelene Marinković i Uroša Rajačića, te je istakao da veruje čvrsto u to da joj to nije prva preljuba.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić izolovali su se napolju, te tokom razgovora upali u raspravu.

Voditeljka Ana Radulović nastavila je razgovor sa Jovanom Cvijanović, a ovom prilikom ona je progovorila o vezi sa MC Stojanom i bivšim momcima.

Lepi Mića bio je naredni sagovornij voditelja Milana Miloševića u šiša baru, te je istkao da je Ivan Marinković izgubio dostojanstvo.

Bivši učesnik "Elite", Nemanja Gačić priključio se u studiju, te se tom prilikom suočio sa Jovanom Cvijanović nakon teških reči u emisiji kod voditeljke Ane Radulović na RED TV.

Tom prilikom, Žana je iskoristila trenutak da progovori o planu Ivana Marinkvića da spusti loptu sa Markom Đedovićem.

Kada je saopštio učesnicima da je napravljen drugi presek, Milan Milošević podigao je one najugroženije. Anđela Šparavalo dobila je najmanju podršku bublike, te je zauzela 23. mesto.

Voditeljka Ana Radulović saopštila je Anđeli Šparavalo da su pokušali da stupe u kontakt sa njenom mamom Aleksandrom, koja je prvo prekinula vezu, ali se ipak javila u uživo program, te je otkrila da pristiže u Šimanovce po svoju ćerku.

Jelena Marinković i Uroš Rajačić sedeli su na njenom krevetu, te su započeli razgovor o tome kako će se postati komšije.

Anđela Šparavalo progovorila je o odnosu sa porodicom, kao i sa Bojanom Pavlović.

Autor: Snežana Zindović