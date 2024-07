Ja nemam drugi dom: Anđela priznala da se plaši svojih roditelja - Roni suze jer ne prihvataju Bojanu kao njenu devojku! (VIDEO)

Nije joj lako!

Anđela Šparavalo je sve vreme ronila suze dok je pričala o ultimatumu koji su joj roditelji postavili.

- Jesi li ti donela odluku da budeš sa Bojanom? - upitala je Ana.

- Ja ne smem da budem sa njom, oni su mi tako rekli - plakala je Anđela.

- Jesu te oni ucenili - upitala je Ana.

- Oni su meni tako rekli, uplašena sam - rekla je Anđela.

- Zašto si uplašena, bolje reci šta želiš - govorila je Ana.

- Svi znaju da ja želim da budem sa Bojanom, i htele smo da pričamo sa mojim roditeljima, ali oni ne žele - govorila je Anđela.

- Šta su ti oni rekli ? - upitala je Ana.

- Da moram da se operem od Bojane, oni su meni rekli da ja manipulišem sa njima, jer sam im obećala da ću se oprati od odnosa. Rekli su me da me ostavljaju ovde, osećam se kao ker, idi mi dođi mi.,.. - govorla je Anđela.

- Reci šta ti je, reci kako se osećaš? - upitala je Ana.

- Znam ja da nije normalan taj odnos, ali ja kada krenem da pričam o Bojani oni me teraju, to su za njih budalaštine. ja ne smem da pogledam tatu i mamu u oči. Ja nemam drugi dom, ja neću da idem kući. Stefani molim te budi uz mene sada. Moj tata ne voli to - plakala je Anđela.

- Gde su joj roditelji - upitala je Ana.

- Otišli su - plakala je Anđela.

- Ja sam sa ovom devojkom živela, ja je poznajem - rekla je Stefani i zagrlila je.

- Ja sam njima rekla da oni mene ne mogu da dele na pola. Neće lezbijku u kući, hoće unuče. Moja majka je fina i dobra osoba, ali niko se ne pita kako je meni bilo, deset meseci i po,

- Ako nemaš gde dođi kod mene - rekla je Stefani, a Anđela ju je zagrlila.

- Hvala ti Stefani, sve vreme si bila uz mene.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.