Još jedan brak koji nije izdržao test rijalitija!

Jelena Marinković je 16. napustila najgledaniji rijaliti "Elita".

Nju je sačekala njena drugarica Izabelom, ali niko od članova njene porodice nije bio tu.

Njena javna prevara i afera sa Urošem Rajačićem je pred sam kraj rijalitija odjeknula kao bomba, a on je raširenih ruku sačekao njen izlazak, te su se i zagrlili pre svima.

Jelena je za portal Pink.rs otkrila kako su njeni porodica i prijatelji reagovali na sva dešavanja iz rijalitija.

- Tu mi je najbolja drugarica i ona mi je rekla da treba da shvatim koliko me voli, jer je ovde. To je dokaz da sam uradila katastrofalu stvar, ali da su moji prijatelji i dalje ovde. Jesam uradila strašnu stvar. Ne volim prevare i nikada u životu nisam mislila da ću to uraditi. Žao mi je što se sve desilo na ovaj način, naš rastanak je mogao da bude mnogo drugačiji -rekla je Jelena.

Jelena smatra da do njene prevare nikada ne bi došlo, da je Ivan nije zapostavio.

- Previše sam uložila u taj brak i dala se u svakom mogućem smislu. Ivan to nije cenio, da jeste, do ovoga nikada ne bi došlo. Ne bih se osećala zapostavljeno. Nisam imala oslonac, a uvek sam želela takvog muškarca -rekla je Jelena.

Ona se osvrnula i na Ivanovo posrtanje i odavanje alkoholu, iako se zarekao da to neće više radiri.

- On konzumira alkohol već mesec dana, iako sam se ja trudila da to prikrijem. Trudila sam se da tamo izgledamo normalno, iako smo an kraju ispali užasni oboje. Ono što je on meni izgovorio, ne može da kaže osoba koja tvrdi da me je voleo i da me i dalje voli -rekla je Jovana.

Jelena je priznala i da Ivan nije želeo da se ostvari kao otac sa njom.

- Dugo sam sigurna u to i to sam mu rekla kod kuće. Meni je to bila najbitnija stvar na svetu, a on mi je davno pokazao da to ne želi. Ne volim ga više, ne samo posle ovog. To nije bio život koji ja želim i ne želim da me bilo ko sptava -rekla je Jelena.

Ona je za kraj otkrila da li će dati šansu romansi sa Urošem Rajačićem.

- Prema Urošu imam neke emocije, ali imam dosta godina da to mogu da prekinem, ukoliko mi ne bude uzvraćeno istom merom -rekla je Jelena.

Autor: Iva Besarabić