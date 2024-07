Editu pitali za ljubavnu vezu njene sestre Indi i Zorana Marjanovića, njena reakcija govori više od hiljadu reči

Sestra Indire Aradinović izbegla odgovor na pitanje o njenoj vezi sa Marjanovićem.

Atraktivna pevačica Edita Aradinović koja trenutno boravi u Crnogorskom primorju, priznala je da ima kompleks da se skine na plaži, pa se zato sunča samo na bazenu u hotelu u kome borave samo stranci. Ona je zatim progovorila o njenim čestim odlascima u Dubai, gde takođe ne obilazi plaže, pa priznala da je pogađaju nagađanja o njenom emotivnom statusu.

- Najopuštenije se osećam na bazenu u hotelu gde ne razmišljam toliko da li mi se nešto vidi, jao, da li ovo, kao i svaka žena, što ima te nesigurnosti. Mislim, to su normalne stvari. Ovde se osećam potpuno prirodno, zato što su većinom stranci i vidiš da je malo manji bazen i ne može baš toliko ljudi da bude ovde, da ti bude ono neprijatno. Tako da, ovo je jedino mesto u Crnoj Gori gde se ja sunčam, zato što ne idem na plažu generalno. Valjda što sam starija, nekako mi to i nije više zanimljivo kao da idem, da se nešto sad skidam. Volim da nosim bikini, neke onako lepe kupaće kostime, ali nešto sam da, postala sramežljiva. Ne znam zašto, pre sam bila možda malo opuštenija, ali dobro, valjda godine nosim svoje zrelost. Nemam pojma čemu da prepisujem to, ali da - rekla je Edita, pa se nadovezala na svoje posete Ujedinjenim Arapskim Emiratima:

- Tek tamo ne idem na plaže, tamo je tek sto stepeni kad god. Ja kao idem tamo, već deset godina imam veliko društvo, prijatelje. Sad nedavno mi se i drugar, moj najbolji prijatelj oženio. I ono slavili smo, ne znam, prelepo je bilo. Ali kao, nešto smo imali neke matine, kao da idemo, otišli smo, sat vremena smo se zadržali. Bili smo u fazonu ajmo, da idemo nekud u neki mol, ili u stan. Da mi je lepo proslavimo, jer ovo je nemoguće. Ne može se sakriti nigde.

Aradinovićeva se onda osvrnula na priče da u Dubai već godinama ide zbog dečka:

- Da, vidim da se svašta nešto piše, ali ja sam provalila da kad god se pišu neistine, ljudi više veruju, kao da žele da čuju namerno nešto što nije tačno. I mnogo lakše poveruješ u nešto što je, valjda nosi tako naslov neku težinu, nego u nešto što, kada ja kažem istina je, nije. Onda kao, ma dobro, laže. Pa da, pa jeste, to tako funkcioniše. Tako da ja se više ni ne obazirem ni na naslove. Pa između ostalog, da, došlo je to neko novo vreme, sreća.

Posebno interesantno je kako je pevačica reagovala na vrlo aktuelnu temu koja se tiče njene sestre Indire Aradinović Indi, odnosno njene veze sa Zoranom Marjanovićem.

- Pa, najiskrenije, ja bih izbegla odgovor na ovo pitanje, da, i ovu temu - zaključila je Edita za Telegraf, kao da se plaši da priča o sestri i potencijalnom zetu.

Autor: pink.rs