Na pojedine stvari je burne reagovao!

Treper Dragomir Despić Desingerica bio je gost emisije ''Amidži šou'', a tom prilikom iznenadio je sve kada se u studiju pojavio s perikom na glavi, a onda je progovorio o neprijatnostima na svojim nastupima.

- Podsećam sad sebe na Sergeja Pajića. Zvao bih se Radmilo s ovom frizurom - našalio se Desingerica na početku, pa prokomentarisao čin lizanja stopala na nedavnom nastupu od strane fana.

- Nešto čudnovato, to se tako zamisli... Ja mislim da se on od celog gasa pregasira i to je to... Ja sam mislio da to neće da se vidi. Ja sam osetio samo da ide neka vlažna, mala gusenica. Nikad nisam razumeo taj neki fetiš - rekao je Despić i dodao:

- Nemam najgore, sve mi je drago na određeni način. Iznervirao sam se kad mi je čovek gurao prst u pupak i snima se. Baš sam izgoreo tada. Lik se snima i gura prst u pupak. Onda gura drugi prst u pupak ponovo... Lik trpa treći put prst u pupak, ja se iznerviram i zveknem mu kokavac u teme, a lik gleda gore. To je jedini put da sam reagovao - otkriva Desingerica, a onda je progovorio o svojim košarkaškim danima.

- Bio sam jako talentovan košarkaš, ja gledam kad nešto radim da budem najbolji... Nisam imao vremena, povredio sam koleno, izvlačili mi tetive, spajali. Tako se zadeilo i otišlo u nekom drugom smeru - otkrio je treper.

Autor: Milica Krasić