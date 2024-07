Trebao je sve da mi kaže u oči: Stanislav zamerio Takiju što ga je vređao iza leđa, otkrio da nikada ne bi digao ruku na ženu! (VIDEO)

Otkrio šta mu zamera!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je petoplasiranog učesnika Stanislava Krofaka. Gledateljka je otkrila šta je Takiju smetalo u Stanislavljevom ponašanju prema Maji.

Zbog čega si ti njima toliko smetao u Beloj kući i ako se nisi mešao u njihov odnos? -pitala je Ivana.

-Ja da sam hteo ja sam mogao da se pomirim sa Mionom, imao sam sto razloga da im se usprotivim ali nisam i ne znam zbog čega sam im toliko smetao. Mislim da sam mu udario na ego jer sam borac pa je mislio da ću se boriti za nju -rekao je Stanislav.

-Stanislave ti si divan dečko kao što je i Taki divan čovek, mislim da je došlo do nekog nesporazuma, Maja i ti kad ste se posvađali, ti si rekao da ćeš da obrišeš pod sa njom i njega je to užasno zabolelo i sledeće što je naveo je da je nisi odbranio kad je Uroš nasrnuo i ti je nisi povukao za ruku, to su tri stvari koje je on tebi zamerio. Za tebe sve pohvale i mislim da si Majin najbolji izbor -rekla je gledateljka.

-Gospođa je u pravu, ja sam rekao da je muško da bi obrisao patos sa njom, ja njoj ne bih ništa loše nikada uradio, isto imam žensko dete i nikada ne bih tako nešto napravio. Taki je trebao da priđe i da mi kaže to u oči, jedino to sam mu zamerio što mi to nije rekao nego je sa strane pričao uvrede o meni. Ja o njemu nikada nisam pričao ni u jednom kontekstu loše. Ovaj sport je meni puno pomogao u tim odnosima, meni je žena rekla da sam je udario, ja da sam to uradio njoj bi pukla rebra, žene su u stanju svašta pričati i te reči padaju u vodu. Ja opet kažem da je trebao to da mi kaže u oči a ne da beži, ja se za svoje greške izvinjavam uvek svima ako sam pogrešio -rekao je Stanislav.

