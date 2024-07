Terza se oglasio za Pink.rs nakon što je sa Milicom išao na ultrazvuk: Evo kako se osetio kada je po PRVI PUT video njihovu bebu

Borislav Terzić Terza stigao je do superfinala Elite, ali za njega to nije najveći uspeh kako on sam kaže.

Njegovoj sreći nema kraja, od dana kada je saznao u Eliti da je njegova devojka Milica Veličković trudna. Njihova veze je od toga dana postala predivna, a sada nam je Terza otkrio kako se osetio kada je prvi put otišao sa Milicom na pregled kod lekara:

- Juce smo bili na pregledu, ja sam prvi put video bebu na ultrazvuku, doktor mi pokazuje glavu, ruke. U šoku sam i dalje.

Kada sam čuo otkucaje srca, krenuo je da me radi taj očinski instinkt. Posle toga smo bili na ručku kod Miličine majkei bake, upoznao sam njenu proodicu, i bilo je divno - rekao je Terza pa nam je otkrio da li su on i Milica našli stan gde će živeti dok ne zavšri svoj deo porodične kuće.

- Gledali smo neke stanove, ali lagano neka bude malo kod majke i babe, užlela ih se, ali svaki dan smo zajedno svkako - dodao je Terza.

- Brata je upoznala, roditelje još nije, moji rade svaki dan, ali sve lagano, sledeće nedelje ćemo verovatno napraviti ručak gde će se upoznati moji i njena mama. Oni vide da smo mi srećni pa su i oni srećni, a to je najvažnije. - rekao nam je Terza pa dodao:

- Krajem meseca ćemo ići u Bosnu kod mojih, biće svega tamo, priroda, da se okrene prase, jagnje, ma samo nek smo zdravo - rekao nam je Terza.

