Prošao golgotu! Baji Malom Knindži izvadili bubreg! Pevaču život visio o koncu!

Zbog toga je slab na roditelje!

Baja Mali Knindža važi za čoveka koji deluje kao da ga ništa ne može ugroziti jer se sa svim nedaćama hvata ukoštac, ali ono što mnogi ne znaju je da mu je u jednom trenutku kao detetu život bio ozbiljno ugrožen.

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove - počeo je priču Baja, a zatim nastavio:

- U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena i prebace me u Sarajevo. Operiše me doktor Jozef Kafka, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje - ispričao je pevač u dahu, a zatim objasnio da je to jedan od razloga što i danas veoma poštuje roditelje.

- Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih – rekao je on u emisiji "Premijera vikend specijal".

Autor: S.Z.