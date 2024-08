Čekamo da prođe svadba, pa... Verenik Aleksandre Bursać progovorio o njihovoj lubavi, pa otkrio da pevačica mora na operaciju

Pevač Stevan Sekulić je pre nešto manje od dva meseca verio koleginicu Aleksandru Bursać.

Stevan Sekulić kaže da u njihovoj vezi nema mestu za ljubomoru:

- Nije ljubomorna, ponosna je na mene. Ako imaš lepog dečka, isto kao što ja imam lepu devojku, to je valjda uspeh - objasnio je on, pa rekao da se od veridbe između njih ništa nije promenilo:

- Veridba ne menja ništa, to je najveća glupost koju ljudi pričaju, u odnosu nam se ništa nije promenilo, samo nam je možda još lepše.

Sekulić kaže da ne zna ko će im pevati na svadbi kao i da će biti pozvano puno kolega:

- Ne znam ko će nam pevati na svadbi, to nam je najteži izbor. Biće puno kolega, verovatno će svi da uzmu neki svoj deo, ali mi bi to da preskočimo i da pevaju ti koji za to budu zaduženi. Ko će to biti, ja još uvek ne znam - rekao je on, pa otkrio kada planiraju svadbu:

- Ne smem da kažem ništa, ali biće uskoro, za dva - tri meseca, pre Nove godine, svakako.

Na pitanje kako su on i Aleksandra uspeli da skrivaju vezu toliko dugo, odgovorio je:

- Nismo krili vezu, samo nismo objavljivali na mrežama. Izlazili smo svuda zajedno, nismo se u javnosti ljubili, ali svi oko nas su znali da smo zajedno. Ali očigledno imamo prave prijatelje koji su ćutali o tome - kazao je Stevan, kada su ga pitali kako su njegovi prihvatili Aleksandru, koja je 10 godina starija od Stevana, rekao je:

- Ništa nisu rekli, oduševljeni su. Imam blizak odnos sa roditeljima i prvo sam im rekao da se samo družimo. Ali kada su saznali oduševili su se. Svima savetujem stariju devojku u životu.

Stevan je otkrio i kakvi su im planovi u narednom periodu.

- Prvo čekamo da prođe svadba, pa njena operacija bubrega, pa ćemo onda da radimo na deci.

Autor: Nikola Žugić