NOLE ISPIJA ŠAMPANJAC I SKAČE SA JAHTE PRAVO U MORE: Teniser se usidrio u Hrvatskoj i ne prestaje da slavi ZLATO, ovaj snimak oduševio sve (VIDEO)

Novak Đoković još jednom je dokazao da je najbolji teniser svih vremena, a nakon što je osvojio zlato na Olimpijskim igrama on je otputovao u Crnu Goru, a sada se usidrio i blizu obale Hrvatske.

Naime, Novaka Đokovića uslikali su na hrvatskom primorju kako uživa na jahti. Najbolji teniser svih vremena ispio je šampanjac, a potom skočio u more da se rashladi, vidi se na snimku, koji se pojavio na društvenoj mreži "X".

Po svemu sudeći Novak ne prestaje da slavi osvojenu zlatnu medalju na Olimpijskim igrama i uživa u zasluženom velikom uspehu.

Srđan Đoković posle prepiske sa Noletom ostao zatečen

Srđan Đoković, Noletov otac, otkrio je jednom prilikom šta mu je sin i najbolji teniser na svetu Novak Đoković napisao u poruci jednom prilikom pred meč, pre nekoliko godina.Otac ga je tada 2021. godine ubeđivao da ne putuje u Tokio na Olimpijske igre, a evo šta mu je Nole odgovorio na to. Srđan Đoković pročitao je čitavu poruku u emisiji.

"Noks, ako ti nešto znači moje mišljenje, mislim da ni slučajno ne bi trebalo da ideš u Tokio. Dug je put, druga zona, nema gledalaca, opet bi morao da ideš u karantin. To jednostavno bez gledalaca nije Olimpijada. Voli te tata", pročitao je Đoković svoju poruku.

"Naravno da mi znači tvoje mišljenje, tata. Hteo sam da uzmem tri-četiri dana da osetim kako mi je telo. Ja se uvek brzo oporavim, tako da to nije veliki problem. Patriotizam je mnogo jak u mom srcu i glavi, tata. Znaš me, kada je Srbija u pitanju, tu kidam i ne okrećem se".

Srđan Đoković je rekao da je posle te prepiske ostao zatečen.

"Nisam mogao da se smirim od uzbuđenja i od ponosa ko zna koliko vremena, jer je to izgovorio moj sin, a on je to naučio u svojoj kući, da je patriotizam iznad svega, da je Srbija naša majka koja nas je iznedrila i da nema drugu opciju", poruka je Srđana Đokovića u podkastu "Biznis priče".

Autor: Milica Krasić