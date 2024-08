Ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet: Ceca otkrila kakvu ponudu je dobila od jedne agencije! Umalo joj od kuće napravili muzej!

Šok!

Koliko je Ceca Ražnatović velika zvezda i u Srbiji i regionu, pokazuje i to što je poznata influenserka iz Slovenije sa velikim oduševljenjem nedavno otišla u obilazak pevačicine vile na Dedinju u Beogradu, koju je sve vreme snimala i video objavila na društvenim mrežama.

Ceca je nedavno otkrila da li je razmišljala da krene da naplaćuje posete bar prolaz, dvorište?

- Pričala sam ja tebi ranije u intervjuima da su mi nudili, agencije su mi nudile, da stave one crvene konopce i da ulazi narod. A gde ja da budem s decom dok narod šeta kroz moju kuću, a ja uzimam pare? Mislim, ne mogu da verujem šta sve ljudima pada na pamet. (smeh) - priča Ceca, pa nastavlja:

- Naravno da je to veliko "ne", ali mi je drago, to pokazuje samo da te ljudi vole, poštuju to što radiš. Devojka ništa nije rekla negativno, čak naprotiv, i dan danas ljudi dođu slikaju ispred kuće ili snimaju dok prolaze. Mahnem kad vidim, kada sam napolju, ali kad me nema, nema me. Najviše mašem "Paparaco lovu" - rekla je pre par meseci za "Telegraf".

Ceca nije mogla da peva našim olimpijcima

Ceca je, podsetimo, bila pozvana da zapeva na privatnoj proslavi naših olimpijaca u Beogradu, ali, kako trenutno nije u Srbiji, bila je sprečena da dođe.

Ipak, dirnuta gestom što su je ponovo pozvali da im uveliča proslavu, Ceca se srdačno zahvalila svim sportistima na pozivu i izvinila što nije u mogućnosti da bude tu.

- Dragi moji olimpijci, hvala vam na pozivu da uveličam vaše slavlje večeras! Jako mi je žao što nisam u Srbiji, u suprotnom bila bih kao i uvek uz vas! Zauvek mi je bila i biće mi ogromna čast da sa svima vama slavim sve pobede koje donosite našoj najlepšoj zemlji Srbiji! Želim vam sjajan zasluženi provod večeras uz moje kolege. Hvala vam, dragi momci, za svu radost, voli vas i zauvek podržava vaša Ceca - napisala je Ceca u objavi na Instagramu.

Autor: S.Z.