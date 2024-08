On obožava da bude u centru pažnje: Hit scena Jovane Jeremić i Dragana, voditeljka otkrila zbog čega je on poseban! (VIDEO)

Naše kamere zabeležile su hit scenu na rođendanu ćerke Jovane Jeremić!

Voditeljka Jovana Jeremić danas slavi rođendan svoje ćerke Lee, koju je dobila iz braka sa Vojislavom Miloševićem. U jednom trenutku njen partner Dragan Stanković stao je na terasu, a Jovana mu se obratila hit rečima koje se nasmejale sve.

- Dragan je Lav, on obožava da bude u centru pažnje. Morao je da skrene pažnju na sebe. On je moja duša, moje srce. Manite me više gluposti i priča od danas do sutra, uđeš, izađeš i isprazniš... Treba u životu neko da te poštuje, voli, gleda kao kraljicu i ikonu. To je poenta života, ti ako to ne uspeš niti fatalna - rekla je Jovana.

Autor: Snežana Zindović, A. N.