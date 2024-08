Senida otkrila kakav spektakl priprema na Tašmajdanu, a onda progovorila o dečku i pesmi posvećenoj Luki Dončiću (FOTO+VIDEO)

Progovorila o svim aktuelnim temama.

Senida Hajdarpašić Senidah - balkanska verzija moderne pop trep zvezde i najtraženiji izvođač na ovim prostorima, održaće svoj koncert u Beogradu. Prepoznatljiva je po upečatljivom stavu, glasu koji probudi svaku emociju, beskompromisnim tekstovima i specifičnom modnom izrazu, kao i po zaraznim hitovima poput "Mišići", "Replay" i "Slađana".

U svojoj muzici kombinuje hip-hop, R&B i pop, što je čini omiljenom među mnogim fanovima trep muzike. Uspela da stvori svoj jedinstveni pečat na muzičkoj sceni jugoistočne Evrope i nastavlja da inspiriše svoje fanove energičnim nastupima. Svoj beogradski koncert održaće 30. avgusta na stadionu Tašmajdan, a sad je na konferenciji pred koncert u petak progovorila o aktuelnim temama, kao i samom predstojećem spektaklu.

- Ja sam na Tašmajdanu do sada nastupala dva puta, ali uvek kao čošća, a sad je ovo moj prvi veći koncert. Želeli smo da bude na otvorenom, da bude leto... Mislim da je to idealan prostor za nas i za mene... Od početka do kraja ovo će biti nešto kako ja želim da izgleda šou... Ja se od prvog dana trudim da ljudima nudim samo kvalitet. Pesma je u trendingu otkad je izašla. Ja sam znala od prvog momenta. Pesma je malo drugačija i toga fali - rekla je Senida, a onda progovorila o tome da li će njen dečko doći na koncert.

- Ne znam, šta vi mislite da li je u Beogradu. Ne znam možda bude tu u petak, tražite ga.. - rekla je pevačica i progovorila o pesmi posvećenoj Luki Dončiću.

- Mene je zvao njegov tata još prošle godine, pa smo to odradili. Ja sam rekla da mora da bude u spotu, on je rekao da hoće. Nismo objavili tu pesmu, ali se onda to nekako malo zaboravilo. Onda je on pitao tatu kad će biti objavljena, onda smo izbacili da ljudi čuju, pesma je njemu posvećenu - poručila je pevačica za Pink.rs.

