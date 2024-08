Bolno: Radoš Bajić otkrio šta mu je Žarko Laušević otkrio na snimanju svog poslednjeg filma! Ovo ledi krv u žilama!

Šok!

U jednom filmu Žarko Laušević ostvario je poslednju ulogu a tvorac filmskog ostvarenja prisetio se glumca koji nas je napustio 15. novembra 2023. godine.

Ostvarenje Radoša Bajića prikazano je na Filmskom festivalu u Nišu, a nakon toga reditelj i scenarista je otkrio najemotivniji detalj sa snimanja koji je mnoge ostavio bez teksta.

Kako je otkrio Bajić, zbog jedne replike Žarko je zaplakao na snimanju. Istu takvu rečenicu već je čuo u životu i to od oca mladića kojeg je glumac ubio 1993. u Podgorici.

- Ne može se razdvojiti užasna tragedija koja je zadesila Žarka sa njegovim životom i sa svim onim što se događalo kasnije. U okviru scenarija, nakon prebijanja, njegov sin (Nikola Rakočević) dolazi kući. Obilazi ga kapetan Raković (Milan Vasić), a tu je i otac Kosta (Laušević). I ja napišem da Kosta izgovara reči: "Kapetane, kako mi onako unakaziše sina. Nisam ja svoju decu našao na bunjištu da ih tako neko skrnavi i ubija". I mi to tada treba da snimimo. Ceo set doteran, farovi, svetla, kadrovi, šminka sve. Ali ja vidim, Žarko se zacrveneo u licu nešto, mahnuo mi rukom, želeći da porazgovaramo - ispričao je Bajić, prenose mediji.

Kako je dalje objasnio, udaljili su se od seta i tada mu je Laušević rekao strašnu istinu.

- Gleda me u oči, igra mu grlo i kaže: "Ja ne mogu da izgovorim ovu rečenicu. Pitam ga, zašto? "Zato što je istu tu rečenicu, baš takvu, na suđenju meni izgovorio jedan otac od jednog mladića kog sam ja ubio".To je rečenica: "Nisam ja svoju decu našao na bunjištu". Shvatio sam, evo i sad se ježim kada se setim toga. Seo da pogledam šta da učinim, a da rečenica ne promeni smisao. I u jednom trenutku me doziva, maše i poziva me rukom i kaže mi: "Govorim!" Uznemirim se uvek kada pričam to, ježim se od tog emocionalnog trenutka - ispričao je Bajić i dodao da je ta scena svakako ušla u film.

