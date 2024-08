Ova glumica pomogla je Vojinu Ćetkoviću kada je jedva preživljavao: Nahranila me je i dala mi novac

Vojin Ćetković danas je jedan od najuspešnijih glumaca, a malo ko zna da njegov put do uspeha nije bio nimalo lak.

Vojin Ćetković je kao dvadesetogodišnjak napustio rodni Kruševac i zarad studija se preselio u Beograd.

Tada mu se prižila prilika da potpiše prvi ugovor i ostvari dečački san. Ipak, mali honorar naveo ga je na pomisao da odustane, ali ga je glumačka legenda Radmila Savićević ohrabrila da istraje. Ona mu je rekla da bez obzira na visinu honorara, potpiše ugovor, a potom je pozvala taksi i poput prave domaćice ugostila ga je u svom domu.

- Iznela je vrelu gibanicu, sarme i još gomilu hrane. Morao sam da jedem maltene do iznemoglosti. Nakon toga odvela me je do telefona i naterala da se javim majci, čak mi je dala i neki novac jer su to bila ona teška vremena kad se jedva sastavljao kraj s krajem - rekao je jednom prilikom Vojin, prenosi Glossy.

Novac i slava ga nisu promenili, a glumac nikada nije zaboravio ko mu je u teškim trenucima pružio ruku, a sa Radmilom je ostao u kontaktu sve do njene smrti.

Autor: Darko Tanasijević