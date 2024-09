Ostala je uz njega do poslednjeg daha: O ljubavi Bore Čorbe i Dubravke svi su pričali, a evo koju ludost je učinio zbog nje

Dokaz ljubavi nosio na svojoj koži!

Legendarni roker Bora Đorđević preminuo je u 72. godini, danas, 4. septembra, u bolnici u Ljubljani, a do poslednjeg dana od njega se nije odvajala njegova supruga Dubravka.

Koliko ju je zaista voleo, dokazao joj je hiljadu puta, kao i ona njemu, a zbog čestih koncerata koje je imao i odvojenosti, uradio je jednu, njemu jako bitnu stvar.

Kako je više puta naglašavao, nije bio pristalica tetovaža bez ikakvog značaja, zbog čega ih nije ni imao mnogo, ali jedan, verovatno i najveća, koju je uradio kada je upoznao suprugu mu je i najviše značila.

On je istetovirao portret svoje supruge Dubravke na levoj podlaktici i ubeđen je da je ta tetovaža najlepša koju ima.

Tetovaža sa likom moje supruge mi najviše znači zbog toga što je ona tako uvek sa mnom. Kad negde otputujem i nije fizički prisutna, Dubravka je uz mene. Ona je isprva bila zaprepašćena i ljuta, pošto sam to uradio pre odlaska na more, a zna se da slana voda i sunce loše utiču na tetovaže, ali s vremenom se navikla - otkrio je on svojevremeno i dodao:

- Inače, crtež je napravljen po fotografiji snimljenoj na jednom od naših koncerata. Na njoj je očigledno da uživa u muzici, da joj je potpuno posvećena - otkriva Bora.

Dubravkin lik roker je istetovirao nekoliko meseci pošto su počeli da se zabavljaju, a 25. maja 2016. godine venčali su se na romantičnoj ceremoniji na Santoriniju. Lider “Čorbe” ubeđen je da čovek treba da tetovira nešto što mu je važno u životu, a ne da se bez veze šara.

Autor: Nemanja Šolaja