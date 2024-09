Breskvica sija: Pevačica se pojavila na aerodromu u potpuno prirodnom izdanju!

Prirodna lepotica!

Poznata mlada pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, koja je ove godine bila drugoplasirana na "Pesmi za Evroviziju", pojavila se na aerodromu "Nikola Tesla" u kežual izdanju.

Kao što je već poznato, ova mlada zvezda ne krije svoju prirodnu lepotu, štaviše voli da je ističe ''opuštenim'' selfijima, koje redovno objavljuje na društvene mreže.

Fanovi kupovali karte za njen koncert na Tašu, a onda - šok!

- Imam potrebu i dužna sam da se oglasim povodom velikog nesporazuma vezanog za moj navodni solistički koncert na Tašmajdanu. Da, u pitanju jeste veliki nesporazum, gde je taj koncert prvenstveno zakazan bez mog znanja. Čim sam za to saznala, odmah sam rekla da to u ovom momentu ne želim da radim jer smatram da za to, jednostavno, nije vreme. Moja želja jeste da se moj solistički koncert organizuje, ali kada izdam još pesama, jer ne želim da na svom koncertu pevam pretežno, već samo svoje pesme. Drugo, ovo je period u kom radim doslovno svaki dan i ne bih bila u stanju da se tom koncertu posvetim onako kako bi trebalo, i da svojoj publici priuštim sve ono što smatram da treba, što želim i što zaslužuju. Kada dođe do toga da odlučim da pravim solistički koncert, to ću ponosno i objaviti i najaviti. Izvinjavam se svima koji su dovedeni u zabludu kada je reč o navodnom koncertu na Tašmajdanu - istakla je tad Breskvica.

Autor: Iva Stanković