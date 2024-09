Godinu dana smo krili razvod: Glumica Jelena Perčin progovorila o detaljima kraha sa Momčilom Otaševićem

Jelena Perčin se razvela od Momčila Otaševića i otkrila da se ne kaje zbog te odluke. Njih dvoje su godinu dana krili da su se razveli.

Kako je Jelena istakla, ne kaje se zbog odluke da okonča brak. Glumica je otkrila da su njih dvoje godinu dana krili da su se razveli.

- Niko mi nije čestitao. Evo iskreno, ja stvari ne volim da generalizujem, imam svoje izbore i stojim iza njih. No ne mislim da je to univerzalno rešenje. Mogu razumeti da neko iz različitih okolnosti nema hrabrosti izaći iz odnosa ili voli još tu osobu pa se nada da će se nešto promeniti… Ja smatram da u životu malo toga možemo birati, a puno toga dobijemo. Ono što možemo birati su prijatelji i partneri pa onda ne vidim smisao da se dvoje ljudi pati u nekom odnosu - rekla je te dodala:

- Kompromis je apsolutno nužan, no postoje stvari na koje možeš i ne možeš pristati. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se okončati. Koliko god to još u našem društvu deluje kao: “Aha, ona ima dva braka iza sebe”, verujem da bi puno žena na mom mestu vrlo lako moglo imati po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to žele protumačiti. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela”, izjavila je.

- Ono što je u našem slučaju olakšavajuća okolnost jeste što je Momo puno radio pa ga nije bilo kod kuće. Maša je to puno više primetila od Jakše, on je tada bi još jako mali. U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dve godine otkad je svako krenuo svojim putem. Svojoj deci nikada nisam rekla: “Vaši mama i tata se više ne vole”. To mi je grozno!”, dodala je Perčin.

- Sa svojim prvim suprugom imam fenomenalan odnos, mi smo prijatelji. Meni je za Lotu bilo važno da svog tatu može dobiti i videti kad god želi. Naravno, sve se to menja kod dece, postoje faze identifikacije, kada imaju veću potrebu za mamom ili tatom. To treba prepoznati i ispoštovati. Takva situacija je i s Momom, radimo takve poslove kakve radimo, na papiru imamo da decu viđa svaki drugi vikend, no to ne može uvek biti baš tako. Ja sam žena od dogovora, svoju decu može viđati kad god može i želi. To je za moju decu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali je samo naša stvar”, rekla je.

