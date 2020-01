SAVREMENO ROPSTVO! Stručnjaci za Pink: Ovako izgleda trgovina ljudima, a evo ko su POTENCIJALNE ŽRTVE! (VIDEO)

U Srbiji je tokom 2018. godini identifikovano 76 žrtava trgovine ljudima, od kojih je 30 maloletno, dok u 2019. taj broj iznosi 39, rekla je Maja Raković, portparol IBSSA - Biroa za borbu protiv trgovine ljudima za TV Pink.

Žene i deca najčešće su žrtve trgovine ljudima u Srbiji u poslednjih nekoliko godina, a najzastupljeniji je vid seksualne eksploatacije, podaci su Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Jedna Nišlijka nedavno je uspela da se izvuče iz užasnog lanca trgovine ljudima u koji je upala nakon što je dala otakz prethodnom poslodavcu u jendoj kafani u kojoj je radila. Očajna, pozvala je taksi i taksisti ispričala situaciju u kojoj se našla, a on je na perfidan način to iskoristio. Ponudio joj da svrate do kafane, iz koje nikada nije izašla dok nije uspela da pobegne mnogo kasnije.

Lažni taksista je tu držao i seksualno eksploatisao, kako kaže, pored nje tu je bilo još žena koje su se nalazile u istoj situaciji. Nakon određeong vremena, “taksista” je odlučio da je proda dalje.

Maja Raković, portparol IBSSA - Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, za Novo jutro TV Pink kaže da nije lako biti priseban u takvoj situaciji kao što je ova žena bila.

- Njena prisebnost dovela je do hrabrosti. Ona je uspela posle svega da pridobije poverenje nasilnika, pa i pored saznanja da je taksista spremao da je proda dalje, uspela da pobegne – kaže Raković.

Ona objašnajva da je ženi bila potrebna velika hrabrost kako bi mogla da uspe da se sama izvuče iz kandži otmičara.

- Kada je probala da pruži otpor, ona je bila silovana i pretučena. Zamislite kolika je njena jačina kada je nakon svega uspela da pobegne i da ukaže na ovaj problem –dodaje ona.

Vlada Arsić, autor romana "Izgubljene u magli", koji se bavi upravo ovim problemom kaže da je strašna činjenica cena za koju se danas prodaju žene.

- Ona je trebalo da bude prodata za 50 evra, nekada su se žene prodavale za nekoliko hiljada. To vam govori koliko je to uzelo maha. Međutim, kada se desi nekom vašem, onda vas ne zanima koliko je često – kaže Arsić ističući da su najugroženije one zemlje koje su u tranziciji i zemlje gde odlazi veliki broj ljudi u potrazi za poslom.

- Tek svaka osma devojka, po statisici, uspe da se izvuče iz tog pakla. Psihička trauma ostaje doživotno – dodaje Arsić.

Rajković kaže da danas svaka žena može da bude potencijalna žrtva.

- Ranije su to bile žene iz siromašnijih krajeva, danas to nije baš tako. Često su to medicinske sestre koje u želji da odu preko, lako postanu žrtve – rekla je ona.