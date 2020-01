Telekom Srbija: Reketiraju nas, ali emitovaćemo N1 besplatno dok traju pregovori!

Na delu je pokušaj reketiranja Telekoma Srbija od strane vlasnika N1 televizije, ali imamo fer ponudu za njih, izjavio je na vanrednoj konferenciji za novinare Telekom Srbija United media, generalni direktor Telekom Srbija, Predrag Ćulibrk.

Da je to tačno, poručio je Ćulibrk, potvrđuje i činjenica da vlasnici N1 televizije javno nude samo jedan kanal N1 televiziju, i to po ceni od 40 evro centi mesečno po korisniku, što je, kako kaže, 22 puta veća cena od prosečne cene kanala koju imaju sa Pinkom za grupu njegovih kanala.

"Sa druge strane, samo jedan kanal, glavni Pinkov kanal, po javnim svakodnevnim istraživanjima i merenjima agencije Nilsen 15 puta je gledaniji od kanala N1. Ista situacija je i sa grupom kanala Kopernikus Cable Network, kojoj pripadaju kanali O2 i Prva koji su prosečno po kanalu za njihovu krupu kanala šest puta jeftiniji od javno ponuđene cene od 40 evro centi za kanal N1", rekao je Ćulibrk, i dodao:

"Naš odgovor vlasnicima TV N1 je sledeći - pošto tvrdite i svakodnevno ponavljate da postoji izražen javni interes da ljudi gledaju N1, mi kažemo da ćemo ga emitovaćemo za sve korisnike Telekoma i Supernove ako nam daju dozvolu da ga emitujemo besplatno i to sve dok budu trajali pregovori o celom paketu.

To znači, dodao je Ćulibrk, da će 800.000 korisnika imati mogućnost da gledaju N1 TV, što dalje to znači 800.000 domaćinstva, a to je četiri puta više nego do 17. januara kada je po nalogu vlasnika N1 televizije isključen kanal, kao i ostali kanali.

"Ovim još jednom potvrđujemo da iza naših poteza nema nikakve politike i da prilikom donošenja svih naših poslovnih odluka nikada nismo bili politički motivisani", rekao je Ćulibrk.

Koordinator za internet i multimediju Telekom Srbija grupe Vladimir Lučić pojasnio je da bi, kada bi ovog trenutka Junajted grupa dozvolila besplatno emitovanje TV N1, signal za sve korisnike Telekoma mogao da stigne u roku od 72 sata. "Mislimo da je ovo više nego fer ponuda, pogotovo u situaciji kada nam ne nude Sport Klub, a očigledno je i da nema volje da nam ga ponude", dodao je Lučić.

Na konferenciji za novinare nije bilo pitanja, odnosno predstavnici Telekoma nisu dozvolili pitanja, jer su objasnili da sada čekaju odgovor Junajted grupe i da će posle dobijanja dogovora ponovo izaći pred novinare.

Spor Telekoma Srbija, odnosno kablovskog operatora Supernova, i Junajted medija grupe (United Media group) u čijem sastavu posluje SBB, traje već više od 10 dana. Junajted medija je do 31. decembra imala ugovor sa Supernovom o distribuciji programa svojih kanala, a ugovor potom nije produžen. Po nalogu Junajted medije, svi njeni kanali su "skinuti" iz ponude Supernove. U međuvremenu, Supernova, odnosno Telekom je izrazio spremnost da produži ugovor, ali je Junajted grupa ponudila samo jedan od 17 svojih kanala - TV N1.

Telekom, pak, ne želi samo jedan, već sve kanale Junajted medije, a pre svega Sport klub, jer za programom ove sportske televizije postoji ubedljivo najveći interes korisnika.