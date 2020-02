Lončar: Srbija spremna za koronavirus, angažovani su svi resursi!

Srbija je apsolutno spremna na eventualni dolazak koronavirusa, poručio je večeras ministar zdravlja Zlatibor Lončar i naglasio da su angažovani svi resursi naše države u borbi protiv tog virusa.

"Svi građani Srbije treba da znaju da su svi raspoloživi resursi angažovani na ovome, da taj virus što kasnije dođe kod nas, i ako dođe, da sprečimo da se širi", rekao je Lončar i dodao da ne kažemo da možemo da izbegnemo virus, ali želimo da naši građani što manje to osete.

Lončar je rekao da je Srbija neprestano u kontaktu sa kineskom ambasadom i agencijama i da prati cirkulaciju potencijalno sumnjivih ljudi.

"Preuzimamo ih na granici, pratimo sve vreme dok su u Srbiji, ispraćamo iz Srbije. To je ogroman posao", naglasio je ministar zdravlja.

On je naveo da Srbija pomaže i drugim zemljama u regionu, jer želi da spreči da koronavirus bude bliže našoj kući.

"Pomažemo i drugima, sinoć sam se čuo sa makedonskim ministrom zdravlja, mi ćemo preuzeti i uradićemo njima analize", rekao je Lončar.

Podsetio je da je odluka Svetske zdravstvene organizacije da proglasi vanrednu zdravstvenu situaciju na globalnom nivou zbog koronavirusa doneta iz više razloga.

"Jedan je da produbi svest ljudi da je stanje izuzetno ozbiljno, da ne može to da se shvati olako, a druga je da se pomogne manje razvijenim zemljama, da im se pritekne u pomoć ako do njih dođe taj virus", objasnio je Lončar.

Ministar je naglasio da nije nikakva tragedija ako se desi da dođe virus do naše zemlje.

On je naglasio da će Srbija da obrati pažnju na ljude koji boravili u području koji je zahvaćen virusom, kao i na osobe koje su s njima bile u kontaktu.

"Ako nije nešto od to dvoje, nije realno da se dobije taj virus. To je trenutno naš fokus, kao na primer ove četiri osobe, koji dolaze u Francusku", rekao je Lončar.

Ministar je naglasio da je procedura utvrđivanja da li neko ima koronavirus krajnje jednostavna.

"Srbija je spremno dočekala ovo, mi smo od prvog momenta imali spremne regense i sve aparate koji su neophodni da ga utvrdimo. Utvrđujemo u roku od dva sata da li ga neko ima ili ne", rekao je Lončar, dodajući da se uzima krv ili bris, kao i da Srbija imamo dogovore sa najreferentnijim labaratorijama u Evropi i svetu da proveri nalaze.

On je naglasio da su mere prevencije iste kao za svaki drugi virus ili grip, poput zaštite, izbegavanja masovnih događaja i svega što može da dovede do širenja virusa.

Upitan koliko će trebati vremena da se napravi vakcina za virus, Lončar je rekao da će biti potrebno par meseci.

"Mi ako bude bilo potrebe, možemo da uradimo vakcinu i za koronavirus, a možemo da pomognemo, ako to bude interes Kine ili nekog drugog, da se to uradi, jer imamo ljude koji to stvarno znaju", poručio je Lončar.

On je dodao da postoje ljudi koji misle da imaju sve informacije i smeju se na ovu vest.

"Ali poštujem sve to, i pretpostavljam da misle da imaju više informacija od mene i svih stručni ljudi. Oni pokazuju koliko im je stalo da Srbija nešto može da uradi", poručio je Lončar.

Govoreći o sezonskom gripu u Srbiji, ministar zdravlja je rekao da je u Srbiji obolelo nešto manje od 14.000 osoba, što je za 20 odsto manje nego prošle godine.

"Ništa alarmantno, povećavaće se broj obolelih", rekao je Lončar.

Naglasio je da je vakcinisano 300.000 ljudi, što je najviše do sada.

Dodao da se situacija prati svakodnevno i iste mere predostrožnosti sprovode se kao i za svaki virus, svaki grip.