DR GOJKOVIĆ ZA PINK: U borbi sa koronavirusom imamo veliku pomoć kineskih prijatelja! Uvodimo najdrastičnije mere u Evropi i svi nas u tome prate!

Dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, istakao je za televiziju Pink, da niko nema više iskustva sa ovim virusom, njegovim lečenjem, kao i komplikacijama koje on izaziva, od Kineza.

“Ceo svet traži pomoć Kine. Najveće zemlje na svetu traže njihovu pomoć. Srbija je mala zemlja, dnevni budžet Kine je budžet Srbije. I sada jedna moćna Kina najviše pomaže Srbiji. Mi smo sa njima već mesec i po dana u stalnom kontaktu. To je nešto što nam daje snagu, ali i znanje. Oni nemaju nikakav interes osim prijateljstva sa srpskim narodom”, rekao je dr Gojković.

Kako kaže, ključna stvar zbog čega sa velikim optimizmom gledamo kako će se završiti ova pandemija, jeste upravo to što možemo da računamo na njihovu pomoć.

Gojković takođe ističe da je za to prijateljstvo najviše zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Predsednik i premijerka od početka slušaju sve što struka kaže, kao i savete naših kineskih prijatelja. Primetićete da sve mere koje mi uvodimo, nakon dan dva uvode i ostale evropske zemlje”, rekao je dr Gojković.

Doktor Gojković je, komentarišući zatvoranje granica Srbije i to što je vojska napravila kamp za karantin u Moraviću, namenjen našim državljanima koji dolaze sa žarišta, rekao da su neke mere prouzrokovane time što se neki ljudi ponašaju neodgovorno.

“Ove mere su uvedene da bi dali vreme zdravstvenom sistemu da postupi onako kako se dogovaramo sa kineskim ekspertima. Kina je to uradila na najdrastičniji način i uspela da neverovatno žerište infekcije, kao i neverovatan broj obolelih, smanji i izađe iz toga sa najmanjom mogućom smrtnošću”, rekao je dr Gojković i dodao da već danas u Italiji imamo veći broj žrtava nego u Kini.

Kako kaže, mi zato moramo da slušamo ono što kažu oni koji imaju više iskustva od nas.

“Postoji više hiljada telefona koji se svaki dan otvaraju. Što se tiče naših ljudi iz inostranstva, mi cenimo sva njihova prava, ali moramo da vodimo računa u intersu države. Niko nije zabranio našim građanima da uđu u svoju državu, ali neki su to zloupotrebili. Sada ne može da se dođe do Srbije”, rekao je dr Gojković.

On je savetovao sve naše građane u inostranstvu da ne kreću na put, jer će teško doći do Srbije, jer neće lako to moći da postignu.

“Moraju da budu u samoizolaciji u mestima gde su se zatekli. Sve zemlje imaju svoje mere, dolaziće do granica, vraćaće ih nazad. Stavljaće ih u kamp. Ovo je naš savet za njih”, rekao je dr Gojković.

Doktor Gojković je rekao da je u startu bio problem kod prvog pacijenta što nije rekao da je bio u inostranstvu, i što se tek po ulasku u bolnicu otkrilo da pored osnovne bolesti ima i dodatne komplikacije.

“Teško oboleli koji leže u Novom Sadu su svi iz tog klastera koji je okupljen oko tog prvog pacijenta. To su sve stariji ljudi, svi sa nekom osnovnom komplikacijom, a oni su upravo i najteži bolesnici kada se razbole koronavirusom”, rekao je dr Gojković.

Kako kaže, epidemiološka služba je pohvatala sve kontakte, i molim i dalje sve ljude u Kikindi da ostanu kod kuće.

“Tamo već imamo i lekare koji su se od premora i umora razboleli”, rekao je dr Gojković.

Kako kaže, najdrastičnije mere uvodi Srbija i svi nas u tome prate.

“Predsednik države je jasno rekao da je život svakog pojedinca važniji od svega”, rekao je dr Gojković.

On je rekao da je teško odrediti kada će biti vrhunac epidemije, i dodao da ukoliko se građani budu pridržavali mera, zdravstveni sistem će uspeti da izvede sve bez većih problema.

U SRBIJI NEMA ZARAŽENIH TRUDNICA - NAJVAŽNIJE MERE PREVENTIVE

Dr Vanja Milošević, ginekolog GAK "Narodni front", rekao je da trudnice takođe spadaju u rizičnu kategoriju i dodaje da je ključno da se svako postavi kao da je već zaražen i da je izvor zaraze.

“Mi za sada nemamo ni jedan slučaj trudnice zaražene koronavirusom, ali to je zbog toga što se mi i inače ponašamo zaštitnički prema trudnicama. To je možda model ponašanja koji treba da koristimo prema svakome”, rekao je dr Milošević.

Kako kaže, ono što je najvažnije u ovom trenutku je to da je njima imuni sistem oslabio trudnoću, ali dodaje i da je placenta čudesna barijera kako fizička tako i imunološka.

“Važnije je šta ne uraditi, nego šta uraditi. One se i inače ovako ponašaju, kao i njihova okolina, i možda je to odgovor zašto za sada nemamo ni jednu zaraženu trudnicu”, rekao je dr Milošević i apelovao na trudnice da uspostave kontakte sa svojim izabranim lekarima.