NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU! KON UPOZORAVA: Peta nedelja se jasno najavila, mi smo u OZBILJNOJ SITUACIJI, ovakva epidemija se dešava jednom u veku!

U Republici Srbiji je do 15 sati registrovano ukupno 1.476 potvrđenih slučajeva COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 sati testirani su uzorci 748 osoba od kojih je 305 pozitivno.

- Hospitalizovano je ukupno 874 pacijenata, a na respiratoru je njih 81 - rekla je na početku redovne konferencije za medije zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Milan Jovanović Batut" Darija Kisić Tepavčević i dodala:

Na žalost od prethodnog izveštaja imamo i novih osam smrtnih slučajeva, odnosno ukupno 39.

Preminulo je šest osoba muškog pola, i dve osobe ženskog pola. Prosek njihovih godina je 70,75 i kao i kod svih prethodnih žrtava, i oni su imali komorbiditete, odnosno više drugih bolesti koje su doprinele fatalnom ishodu.

- U ovom momentu smrtnost u odnosu na ukupan broj zaraženih iznosi 2, 64 odsto. Današnji brojevi pokazuju da se radi o velikom opterećenju bolesti - rekla je dr Kisić.

Ona je rekla da je izvesno da je uvek velika većina zaraženih iz glavnog grada.

Dr Kisić Tepavčević je rekla da, kada je broj obolelih u zdravstvenoj ustanovi veliki, jasno je da je došlo do propusta, ali, dodaje, najbitnije je da su svi oni kod kojih je potrvđena infekcija izolovani, kao i da su njhovi kontakti pod nadzorom.

- Samim tim i ova bolnica i druge, kao i u Ćupriji, rade sa manjim brojem radnika i neminovno će u jednom momentu, ukoliko se tako nastavi, biti smanjen rad i kapacitet bolnice, a mogu se i preusmeravati zdravstveni radnici. Situacija se menja iz dana u dan, snaga se preusmerava kako ne bi ni jedan region trpeo - rekla je.

Kako kaže, imamo jasno definisane procedure, ali dodaje da je svaka situacija specifična za sebe, pa je u hodu rešavaju.

Dr Kisić Tepavčević je rekla da je bilo neophodno duže vreme za rezultate pre pet ili sedam dana dok je još uvek bila samo jedna ustanova za tu proceduru.

- Sada je povećan kapacitet, broj laboratirja kao i ljudi koji rade na tome - rekla je dr Kisić Tepavčević.

Ona je rekla da su vršene obuke i treninzi za adekvatno uzimanje uzorka kod brisa, kako bi se povećao kapacitet ljudi i na terenu.

- Svu snagu koju imamo mobilišemo da povećamo kapacitete - rekla je dr Kisićć Tepavčević.

DANAS JE NAJCRNJI DAN ZA SRBIJU

Epidemiolog dr Predrag Kon je rekao da je jasno da kreće strmi uspon.

- Mi danas imamo najcrnji dan sa 8 smrtnih ishoda i 305 pozitivnih, kreće strmi uspod, peta nedelja se jasno najavila. Pitanje je svakog pojednica da se nalazimo u krajnje ozbiljnoj situaciji - istakao je Kon.

Kako kaže, da nemamo improvizovane bolnice, već bi bili u problemu.

- Sada se pojavljuju na nekim društvenim mrežama napadi na sve mere, moram da kažem da je to napad na zdravstvenu bezbednost. To je jednostavno tako. Ako se ne razume da je virus u cirkulaciji i da je neophodno sprečiti njegovo prenošenje, teško je dalje razgovarati i tu nema nekog pregovaranja - rekao je dr Kon.

Kako kaže, u GAK Narodni front je 75 osoba udaljeno sa posla.

- Ukupno imamo 46 pozitivnih i svi su udaljeni sa posla, plus oni kojima ili nije urađen test ili nije bilo potrebe da se radi, ali su iz predostrožnosti udaljeni - rekao je dr Kon.

Kako kaže, svi koji su pozitivni bili su u kontaktu sa 150 osoba, koje su potpuno zdrave i pod posebnim nadzorom.

Dr Kon je skrenuo pažnju na strogu kontrolu onih osoba koje su zdrave, ali su bile u potencijalnim kontaktima sa zaraženim a i dalje rade.

Kako kaže, čuo se sa direktorkom GAK Narodni front, i dodao da su tamo imali 36 porođaja za 24 sata, plus dve hitne operacije, kao i da bolnica radi.

Dr Kon je rekao da su i dalje žarišta u Valjevu, Ćupriji, Beogradu i Kikindi.

Dr Kon je ponovio da GAK Narodni front i dalje radi i dodao da mnogi sada više idu u GAK Višegradska, kao i da je to sada za očekivati.

Dr Kon je rekao da testiranje postaje objektivni problem jer više nema razliga za zagušenjem.

- Očigledno postoji još uvek nedovoljno jasan razlog zašto dolazi do zastoja. To pre svega mora da se razreši. To je svima jasno, neophodno je što pre doći do rezultata i da oni koji mogu da se otpuste da se otpuste - rekao je dr Kon.

Kako kaže, ovo sada kada imamo uzlaznu liniju, i onaj ko sada napada i mere i sve što je urađeno radi protiv bezbednosti građana.

- Kao epidemiolog imam obavezu to da kažem. Sve više se traže krivci i odgovornost, ali čekajte da prođe. Tek nailazi. Nemojte da sada gubimo energiju oko toga - rekao je dr Kon.

On je istakao da govori samo istinu i ponovio je da nailazi talas, kao i da nas neće mimoići.

- Ovoga puta nema više pregovaranja. Do sada sam govorio da sam umereni optimista, mada to jesam i dalje, ali to ne znači da sam u pravu. To ne može da se zna. Nažalost svi ćemo morati to da vidimo. Rekao sam da je poslednja stavka 24 sata potpunog sprečavanja kontakta, ali za to mislim da nije još vreme. Oni koji sada umiru, zarazili su se pre tri nedelje - rekao je dr Kon.

On je rekao da jedino postoji problem kada ljudi koji stižu iz različitih delova, njihovi rezultati se šalju tamo odakle su uzeti brisevi. Kon je kazao da je za tako nešto potreban i dodatni napor, što sada pokušavaju da poboljšaju.

Dodaje da rasterećivanje klinika zavisi od odluka kliničara, i dodao da oni odlučuju ko se prebacuje u improvizovane bolnice.

- Razni su problemi na svakom koraku, ali to ne znači da sistem ne funkcioniše. Ljudi ne razumeju šta znači kada sistem ne funkcioniše. Niko neće zaustaviti porođaj niti neko teško stanje kome je pomoć neophodna. Odložene su samo planirane operacije. Nalazimo se u ozbiljnoj epidemiji koja se dešava jednom u veku - zaključio je Kon.