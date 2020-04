Đurić: U srpskim sredinama na Kosmetu četiri nova slučaja koronavirusa (FOTO)

View this post on Instagram

Дневни извештај о ситуацији на Косову и Метохији 5. април 2020. године: ⠀⠀⠀ 4 - Новооболеле особе у српским срединама. Укупно оболело 27 лица (26 активних случајева), 1 особа преминула. У Косовској Митровици 3 новооболела лица. 13 оболелих лица смештено у Студентском центру. У Звечану 1 новооболело лице. ⠀⠀⠀ - У ДЗ Лепосавић оформљена је посебна Јединица за респираторне инфекције која ће бити на услузи 24 сата. У Приштини, Косову Пољу и Липљану је у протекла 24 часа било 4 прегледа мобилних медицинских тимова, без симптома за вирус COVID-19. ⠀⠀⠀ - Кренуло се са поступањем у складу са наредбом Владе Србије да свако лице које буде позитивно на вирус COVID-19, без обзира на клиничку слику, не може бити у кућној изолацији, већ мора бити смештено у Студентски дом у Косовској Митровици (лица са подручја Косовске Митровице, Лепосавића, Звечана, Зубиног Потока, Вучитрна, Ораховца, Клине, Пећи, Истока и Србице), у КБЦ Приштина у Грачаници (лица са подручја Приштине, Липљана, Обилића, Косова Поља, Горе и Штрпца) и у ЗЦ Гњилане у Пасјану (лица са подручја Витине, Косовске Каменице, Гњилана и Новог Брда). ⠀⠀⠀ - У општини Витина набавили смо и поделили лекове за 24 лица. У општини Гњилане у току је подела брашна угроженим породицама а набавили смо и лекове за 421 породицу. У Истоку смо поделили 12 пакета помоћи, заштитне маске и рукавице и набавили неопходне лекове за 6 лица. У Клини смо посетили 5 породица и однели им пакете помоћи. У Косовској Каменици смо поделили 20 пакета помоћи са храном и хигијенским средствима и неопходне лекове. У Ораховцу смо грађанима и монасима у манастиру Свети Врачи у Зочишту поделили 33 џака брашна. У Обилићу поделили смо 60 прехрамбених пакета помоћи. На подручју Приштине, Косова Поља и Липљана обишли смо 8 угрожених породица и снабдели их храном, средствима за хигијену и заштитним маскама. ⠀⠀⠀ - Мештани села Суво Грло и Бање у општини Србица исказали су потребу за посетом ветеринара због обољевања стоке. Биће им хитно упућен ветеринар из Зубиног Потока. ⠀⠀⠀ - Општински штабови за ванредне ситуације редовно врше дезинфекцију јавних површина и установа и обавештавају грађане о мерама Владе Србије.